El LignoSat, el primer satélite ecológico fabricado en madera por Japón, ya se encuentra de viaje camino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Se trata del primer artefacto espacial con un material tan sorprendente y ecológico como la madera y que tiene como objetivo el reducir la contaminación planetaria, una misión cuya protagonista es esta sonda que ha pospuesto dos veces su lanzamiento.

El satélite, del tamaño de una taza de café, tiene los visos de convertirse en la alternativa ecológica a los satélites convencionales de aluminio y otros metales que actualmente orbitan alrededor de la Tierra.

Tras comprobar la durabilidad de unas muestras de madera en el espacio durante casi 10 meses días en la Estación Espacial Internacional, el equipo de investigadores anunció que el satélite de madera espacial, específicamente de magnolia, demostró un deterioro mínimo y una notable estabilidad.

El primer satélite de madera del mundo ha sido construido por investigadores japoneses de la Universidad de Kioto y la empresa Sumitomo Forestry, ha sido lanzado de este martes a las 11:29 hora local (2:29 GMT).

El satélite, terminado de construir en mayo y cuyo lanzamiento estaba previsto para julio y después en septiembre, ha sido lanzado en una nave Falcon IX de Space X desde el Centro Espacial Kennedy en Florida (Estados Unidos), con destino a la Estación Espacial Internacional junto a otros suministros.

Scientists in Japan are set to test the world’s first wooden satellite, LignoSat, developed by a team from Kyoto University and homebuilder Sumitomo Forestry, and will be launched on Nov. 5′ pic.twitter.com/Go6sSnPXP0

— Reuters Science News (@ReutersScience) November 1, 2024