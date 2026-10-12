Un exitoso proyecto de reintroducción de especies demuestra que la naturaleza siempre se abre camino

A finales del pasado siglo, no parecía haber ninguna esperanza para la finca Knepp, una granja de 1.400 hectáreas situada en West Sussex, en el sureste de Inglaterra. De sus baldías tierras no brotaba apenas nada, salvo cardos de casi un metro de altura que estaban invadiendo cada vez más territorio, incluyendo el parque que rodea la mansión de más de 200 años que allí se encuentra.

Pero en el año 2000 todo cambió gracias a Charles Burrell e Isabella Tree, el matrimonio propietario del terreno. El planteamiento de la pareja fue tan sencillo como rompedor: si aquí no se puede cultivar, ¿por qué no dejamos que la naturaleza vuelva? Así nació Knepp Wilding, el primer proyecto de reintroducción de especies silvestres a gran escala en Inglaterra.

Desde entonces, la recuperación de la fauna de la zona ha alcanzado niveles difícilmente imaginables. En menos de tres décadas, se ha producido un aumento del 900% de aves nidificantes, destacando el incremento de la curruca zarcera (2.200%), la curruca carrasqueña (1.000%), el mosquitero común (1.150%) y el chochín (500%). También han sido detectadas hasta 656 especies de invertebrados.

Resilvestración

Knepp Wilding es quizá uno de los mejores ejemplos de rewilding —renaturalización o resilvestración en castellano—. Esta estrategia de restauración ecológica busca devolver a la naturaleza su equilibrio original, permitiendo que los ecosistemas dañados se recuperen y funcionen de forma autónoma.

Uno de los principios esenciales del rewilding es dejar que la naturaleza siga su curso, minimizando la intervención humana directa. En el caso de la finca inglesa, lo que se hizo fue quitar las vallas, desmantelar los antiguos sistemas de drenaje victorianos, permitir que el agua volviera a fluir de forma natural y dejar los árboles muertos en pie.

Con estas actuaciones, dejaron vía libre a los procesos naturales, y entonces la vegetación y los bosques se regeneraron rápidamente. A continuación llegó el siguiente paso: la reintroducción de animales.

Paisaje en mosaico

En esta fase tuvieron una influencia decisiva las teorías del ecólogo neerlandés Frans Vera. Este científico sostiene que el paisaje europeo fue moldeado durante miles de años por la acción constante de grandes herbívoros salvajes.

Al pastar, ramonear, pisotear el suelo o derribar pequeños árboles, estos animales generan ecosistemas muy heterogéneos, donde conviven praderas abiertas, matorrales, árboles dispersos, bosques más densos, charcas y zonas húmedas. Es el conocido paisaje en mosaico, caracterizado por su alta biodiversidad y su mayor resiliencia frente a amenazas como los incendios forestales.

Animales libres

En el caso de Knepp, lo que hicieron sus dueños fue introducir animales herbívoros y mamíferos en libertad, en concreto especies de vacas, ponis, cerdos, ciervos y gamos.

Más tarde, también se introdujeron cigüeñas blancas y castores. «Estos animales ahora conforman un mosaico dinámico de hábitats que ha demostrado ser un motor fundamental para la recuperación de la vida silvestre», explican los responsables.

Restauración del río

Otra de las claves del éxito de Knepp Wilding fue la restauración del Adur, el río que surca estos terrenos. Llevado a cabo por la Agencia de Medio Ambiente en 2011 y financiado por Natural England y la finca de Knepp, el proyecto consistió en la eliminación de cuatro presas y el relleno para su rehabilitación de más de 5 kilómetros de llanuras aluviales.

Tras la eliminación de las presas, las truchas marinas están remontando el río en grandes cantidades. Por su parte, los humedales de la llanura aluvial se han convertido en un hábitat ideal para aves zancudas, anfibios, insectos acuáticos, plantas palustres y árboles ribereños como el álamo negro.

Anguilas e invertebrados

Los gestores del proyecto también reconectaron los canales existentes entre el lago Knepp y el río para facilitar el paso de las anguilas en su viaje hacia y desde sus zonas de reproducción en el mar de los Sargazos.

«También hemos excavado pequeñas hondonadas en diversas áreas de la llanura aluvial para atraer fauna silvestre. Algunas de estas hondonadas se secan por completo en verano, mientras que otras permanecen húmedas todo el año; esta combinación favorece la vida de diversos invertebrados, como escarabajos, chinches y moluscos, muchos de los cuales son raros y de gran importancia para la conservación», destacan los propietarios.

Ruiseñores

La recuperación de los ruiseñores es otro de los grandes hitos de Knepp Wilding. En 2018, el British Trust for Ornithology (BTO) alertó de que este emblemático pájaro cantor había perdido el 92% de su población desde 1970 en el Reino Unido.

Sin embargo, en Knepp la situación es bien diferente: en 2025, 62 machos fueron identificados en la finca. «Esto representa un aumento considerable respecto a los 9 registrados en 1999, lo que supone un incremento del 511% en 25 años».

Para esta recuperación ha sido clave la existencia en estos terrenos de matorrales, que constituyen uno de los mejores hábitats para los ruiseñores. «El hecho de que los matorrales rara vez se toleren en el paisaje actual sin duda ha contribuido significativamente al declive del ruiseñor», sentencian los responsables de Knepp Wilding.

Enorme potencial

«Creemos conocer las preferencias de una especie, pero olvidamos que, en nuestro paisaje degradado, podríamos estar observándola al límite de sus capacidades: no donde desearía estar, sino donde se aferra a la vida con todas sus fuerzas», recalcan los gestores.

«El potencial de proyectos basados ​​en procesos como Knepp, donde se permite que la naturaleza se manifieste libremente, en lugar de ser controlada por la gestión humana, es enorme. Nos permite observar lo que especies como los ruiseñores realmente desean y, a su vez, esto nos ayudará a planificar su conservación en el futuro», concluyen los propietarios de la granja.