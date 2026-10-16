Cinco paraísos del Pacífico que deberías conocer antes de que desaparezcan bajo las aguas

Playas de arena blanca, aguas turquesa y palmeras que se asoman al océano: así imaginamos las paradisíacas islas del Pacífico. Pero esas idílicas estampas tienen los días contados. Todos los países tienen la obligación de actuar contra el cambio climático.

Así lo indica la histórica opinión consultiva emitida el pasado año por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU. Aunque la resolución no es legalmente vinculante, su elevado peso jurídico y moral podría influir en leyes estatales y acuerdos internacionales.

Esta indiscutible victoria del movimiento climático fue posible gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de estudiantes universitarios de Vanuatu, pequeño archipiélago del Pacífico que se encuentra entre las islas más amenazadas por la subida del nivel del mar que está provocando el calentamiento global.

Hablamos de estados insulares situados a muy poca altitud y que podrían acabar engullidos por el océano antes de que acabe el siglo. De hecho, según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas), el nivel del mar podría elevarse un metro de aquí al año 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando.

Un solo metro

Una subida de tan sólo un metro puede parecer insignificante, pero la perspectiva cambia por completo cuando hablamos de territorios situados prácticamente al nivel del mar, como bien saben en las islas del Pacífico. En esta zona del mundo —salvo en Papúa Nueva Guinea— el 90% de la población vive a menos de cinco kilómetros de la costa y la mitad de las infraestructuras se encuentran a menos de 500 metros del mar.

Por este motivo, cada avance del océano se traduce en estos países insulares en pérdida de territorio y bienes materiales, erosión de las costas, inundaciones y salinización de las reservas de agua dulce.

No es extraño, por tanto, que estos estados se encuentren entre los más firmes defensores de la acción climática: para ellos, limitar el calentamiento global es una cuestión de mera supervivencia, como lo demuestran estos cinco ejemplos que sirven para entender hasta qué punto su futuro pende de un hilo.

Ciclones

El ya citado archipiélago de Vanuatu es, precisamente, uno de los países que mejor representa esta preocupación. Situado en la subregión de Melanesia, a unos 1.750 kilómetros al este de Australia, figura entre los territorios del Pacífico especialmente expuestos no sólo a la subida del nivel del mar, sino también a los ciclones.

Así lo evidenció el ciclón Pam, que en 2015 dejó 15 víctimas mortales y más de 65.000 personas sin hogar. Aproximadamente 17.000 edificios resultaron dañados o destruidos, incluyendo viviendas, escuelas y centros médicos.

Desaparición en 2050

La situación tampoco es mucho mejor en Tuvalu. Esta nación insular de Oceanía ha visto cómo en los últimos 30 años, el mar aumentaba en su zona unos 21 centímetros, cifra que supone casi el doble de la media mundial.

Pero eso no es todo: según los expertos, cerca de la mitad de su superficie terrestre podría quedar sumergida y varias de sus islas serían inhabitables. Para 2100, apenas quedará el 5% del archipiélago si se cumplen estas previsiones.

Compra de terrenos

Allá por 1989, uno de los primeros informes de Naciones Unidas sobre las consecuencias del efecto invernadero afirmaba que Kiribati se encontraba en una situación de riesgo. Diez años después, dos de sus islotes desaparecieron bajo las aguas.

La subida del nivel del mar ha provocado otros problemas, como la salinización de las reservas de agua dulce y la pérdida de viviendas y cultivos. Por este motivo, Kiribati se ha visto obligada a comprar terrenos para cultivar en las vecinas Islas Fiyi.

Reubicación

Hablando del vecino, el aumento del nivel del mar está obligando a los habitantes de Fiyi a trasladarse. De hecho, este extenso archipiélago, en el que viven cerca de un millón de personas, se convirtió en el año 2014 en el primer país insular del Pacífico que tuvo que reubicar a una comunidad debido al aumento del nivel del mar.

Todo ello a pesar de que lleva años tomando multitud de medidas, como la construcción de diques, la plantación de manglares y la realización de obras para mejorar el drenaje. Pero nada parece ser suficiente para contener al mar.

Migración a Estados Unidos

La lucha contra el océano tampoco es sencilla en las Islas Marshall. El archipiélago del Pacífico fue colonia de Estados Unidos, país al que cada vez emigran más isleños, gracias a un acuerdo entre ambos Estados que les permite residir y trabajar legalmente sin necesidad de visado.

La previsión es que este flujo migratorio aumente todavía más en el futuro. El propio Servicio Geológico estadounidense ya advirtió hace más de una década que el aumento del nivel del mar está salinizando el agua de las islas, lo que probablemente obligará a sus habitantes, convertidos en migrantes climáticos, a abandonarlas totalmente en cuestión de décadas.

Injusticia climática

El testimonio que ofrecen estos países expone con claridad la injusticia climática de nuestra era: las naciones que menos contribuyen al calentamiento global —las islas del Pacífico representan apenas el 0,02% de las emisiones— son las primeras en afrontar una amenaza existencial.

La subida del nivel del mar, la salinización del agua potable y el recrudecimiento de fenómenos destructivos son realidades que desplazan comunidades y borran geografías enteras. No podremos frenar todos estos impactos sin un compromiso global claro frente al cambio climático.