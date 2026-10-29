Se buscan voluntarios para contar pingüinos en la Antártida por un sueldo de 2.400 euros al mes: alojamiento y comida gratis

Pasar cinco meses en la Antártida, convivir con pingüinos y recibir un sueldo parece una aventura excepcional, pero conlleva bastante más que observar animales. En Port Lockroy, una antigua base británica transformada en museo, el personal atiende a visitantes, mantiene edificios y colabora en el seguimiento de una colonia de pingüinos papúa. La iniciativa depende del UK Antarctic Heritage Trust, entidad dedicada a conservar el patrimonio británico del continente. La experiencia combina tareas prácticas y observación de fauna en uno de los lugares más aislados del planeta, con rutinas marcadas por el clima cambiante.

Un artículo publicado en Focus online cuenta que la remuneración puede llegar a 2.096 libras al mes, unos 2.400 euros, dependiendo del puesto. El contrato abarca seis meses: preparación y formación, aproximadamente cinco meses en la Antártida y una fase posterior. La organización además cubre alojamiento, comidas, ropa de trabajo y desplazamientos vinculados al empleo. Aun así, no son unas vacaciones pagadas: el equipo debe compartir espacios reducidos, realizar labores variadas y afrontar un entorno extremo. La campaña se desarrolla durante el verano austral, entre finales de octubre y marzo, cuando llegan expediciones turísticas y las condiciones permiten mantener actividad en la isla. Las convocatorias se anuncian periódicamente, pero las plazas de la temporada antártica 2026-2027 ya están cerradas; la próxima selección dependerá del calendario que publique la entidad. Quienes quieran presentarse deberán consultar los requisitos vigentes antes de iniciar la candidatura.

La Antártida busca personal para contar pingüinos: en qué consiste

El equipo de Port Lockroy reúne cuatro o cinco personas. Atienden un museo, gestionan una tienda de recuerdos y la oficina postal más austral del mundo. También reciben turistas y mantienen las instalaciones y los objetos históricos. Según la temporada, se ocupan de atención al público, mantenimiento y divulgación.

El seguimiento de los pingüinos papúa resulta fundamental. El personal anota nidos, huevos y polluelos para conocer la evolución de la colonia durante la temporada reproductiva. El UK Antarctic Heritage Trust explica que este seguimiento se desarrolla en la isla desde 1996, salvo interrupciones excepcionales. Los datos permiten estudiar el éxito reproductivo y valorar posibles efectos del turismo sobre la fauna.

Requisitos para optar al trabajo de contar pingüinos en la Antártida

Las personas candidatas deben tener al menos 18 años, buena forma física y derecho legal a trabajar en Reino Unido. También deben residir allí durante la selección. La organización admite candidaturas internacionales, pero no patrocina visados.

Es útil contar con experiencia en atención al público, trabajo en equipo o mantenimiento, además de flexibilidad y capacidad para resolver problemas. Los requisitos concretos varían según la función y la temporada.

Una estancia sin comodidades

La vida cotidiana exige renunciar a servicios básicos, así que no todo es tan fantástico en este trabajo. Port Lockroy carece de agua corriente, cobertura de telefonía móvil y atención médica en las instalaciones.

Las duchas suelen estar disponibles solo una vez por semana y el personal duerme en habitaciones compartidas. El tiempo cambia sin que te des cuenta, por lo que hay que seguir los protocolos de seguridad y adaptarse a condiciones exigentes.

La organización cubre alojamiento, comida y ropa polar, pero el aislamiento y la convivencia pueden ser un reto. La preparación permite conocer las tareas y las medidas para trabajar de forma segura en un lugar remoto.

Qué aporta el recuento de pingüinos

Observar nidos, huevos y polluelos permite recopilar información comparable entre temporadas. Los registros ayudan a seguir la reproducción y aportan indicios sobre la respuesta de la colonia a las condiciones ambientales y a la presencia humana. Es parte de un seguimiento que contribuye a conocer la fauna local.

Según el British Antarctic Survey, la Antártida es un desierto polar, con precipitaciones equivalentes a unos 150 milímetros de lluvia al año. La nieve se compacta hasta formar masas de hielo que fluyen hacia la costa. El continente influye en el clima global y los ecosistemas del océano Austral, por lo que observar su fauna resulta un plus.

Cuándo volverán a abrirse las candidaturas

Las plazas para la temporada 2026-2027 ya se han cubierto. Las futuras ofertas deben consultarse en la página oficial del UK Antarctic Heritage Trust, donde se publican los plazos y requisitos actualizados. Antes de solicitar el puesto, conviene valorar el interés por la naturaleza y la disposición a trabajar en equipo durante meses sin las comodidades habituales.

La experiencia atrae, pero exige compromiso, resistencia y flexibilidad. Contar pingüinos implica responsabilidades: conservar una estación histórica, recibir visitantes y colaborar en el seguimiento de una colonia silvestre.