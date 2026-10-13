Stellantis ha presentado en el Salón del Automóvil de París los modelos futuros de la marca a través de seis atrevidos prototipos presentados en primicia mundial. Modelos a los que hay que sumar los más de 60 vehículos que se expondrán del 12 al 18 de octubre en el stand más grande de la feria de la capital francesa.

Desarrollados bajo la dirección de Gilles Vidal, jefe de diseño de Stellantis en Europa, estos seis concept cars, que representan a seis marcas emblemáticas diferentes de Stellantis, ilustran diversas vías hacia la innovación del fabricante automovilístico europeo.

«Con estos seis nuevos modelos, expresamos una convicción compartida: el futuro del diseño automovilístico debe ser audaz y significativo. Cada concept explora nuevas formas de enriquecer las experiencias cotidianas mientras refuerza la identidad única de su marca. Juntos, demuestran cómo la creatividad, la innovación y la emoción pueden unirse para hacer que la gente vuelva a enamorarse de los coches», declaró Vidal.

Por su parte, el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, ha señalado que «este lanzamiento refleja el esfuerzo extraordinario de nuestros equipos y nuestro compromiso por moldear el futuro de la movilidad a través de marcas icónicas, un diseño atractivo y tecnología innovadora, ofreciendo a los clientes más opciones y más motivos para estar entusiasmados con lo que está por venir».

La amplia presencia de Stellantis en el Salón del Automóvil de París, en la que participan ocho de sus marcas, incluido su partner clave Leapmotor, permite vislumbrar la solidez, la innovación y la ambición que impulsan la transformación de la compañía.

«Stellantis quiere aprovechar al máximo la ventaja competitiva que le confiere el carácter único de su emblemática marca, ofreciendo coches que, al tiempo que se nutren de su legado, miran hacia el futuro, basados en unos sólidos conocimientos técnicos y que destacan por la inigualable belleza de su diseño, con el fin de dar forma al futuro de la movilidad con más de 50 productos que se lanzarán de aquí a 2030. Estos logros, basados en la ejecución de nuestro plan estratégico, permitirán a Stellantis ampliar nuestra cobertura de mercado en Enlarged Europe en un 25 %», añadió Emanuele Cappellano, Enlarged Europe COO.

Cada concept explora una dimensión distinta del progreso: desde la movilidad y el rendimiento hasta el bienestar y las experiencias digitales. Juntos, encarnan la creatividad, la ambición y la visión centrada en el cliente que impulsan a Stellantis hacia el futuro.

Alfa Romeo Cuorerosso

Alfa Romeo Cuorerosso es un concept car nacido del corazón de la marca, creado para aquellos que aún disfrutan conduciendo. Muestra cómo la marca puede avanzar hacia el futuro: una visión destinada a materializarse en los segmentos clave del mercado, a través de arquitecturas multienergía, con modelos de hasta 4,7 metros de longitud y con potencial para incorporar versiones Quadrifoglio.

Teniendo esto en cuenta, se puede imaginar el máximo nivel de prestaciones gracias a un sistema de propulsión V6 de 2,9 litros totalmente híbrido, combinado con la tracción integral Q4, un convertidor de par y un eje de transmisión de fibra de carbono.

Citroën 2 CV Concept

El 2 CV Concept de Citroën no es una réplica de un icono: es la reinvención de una idea que no ha perdido nada de su relevancia. Un coche eléctrico más accesible, sencillo e ingenioso que vuelve a situar la libertad y la alegría en el centro de la movilidad.

Un nuevo 2 CV, fiel al espíritu del modelo original pero diseñado para el futuro: totalmente eléctrico, fabricado en Europa y asequible, con un precio de 15.000 euros.

DS F3VER

El concept DS F3VER, centrado en el diseño, explora el futuro de DS Automobiles, aunando lo que con demasiada frecuencia se presenta por separado: un atractivo sin concesiones, la personalización y la versatilidad. Basándose en estos tres pilares fundamentales, el DS F3VER rompe con las convenciones para explorar nuevas posibilidades y desafiar los códigos establecidos. Una expresión audaz de hacia dónde se dirige DS Automobiles: más distintiva, más atractiva y más atrevida.

Fiat Multiplay

Fiat Multiplay reinventa la movilidad para una nueva era, explorando cómo un vehículo puede adaptarse a la perfección a las necesidades cambiantes de la vida moderna. Al combinar la versatilidad de un pickup con la comodidad y la flexibilidad de un SUV, desafía las categorías tradicionales del sector del automóvil gracias a una arquitectura configurable diseñada en torno a las personas y a las experiencias compartidas.

Inspirado en el revolucionario Multipla, el Multiplay ofrece una visión audaz del futuro de Fiat, combinando accesibilidad, inclusividad e innovación para reinventar la movilidad.

Opel STX Concept

El Opel STX Concept presenta una visión de los futuros vehículos familiares, mostrando un diseño alemán más atrevido, más puro y aún más emotivo.

La nueva firma luminosa “Opel Vizor”, con animaciones de luz en forma de láminas y un “Opel Compass” vertical aún más destacado, combinada con la parte trasera de líneas limpias e inclinación descendente, da una idea del lenguaje de diseño de la próxima generación de la marca, cuyos elementos se incorporarán en los futuros modelos de serie.

Peugeot RCZ Vision

Peugeot RCZ Vision es un manifiesto de marca que ofrece la visión más avanzada hasta la fecha del futuro de Peugeot, combinando diseño y tecnología al servicio del placer de conducir.

Fabricado con una arquitectura basada en la plataforma STLA One, el RCZ Vision incorpora la nueva tecnología steer-by-wire. Ofrece un adelanto de la próxima generación de la experiencia a bordo de PEUGEOT, sobre todo gracias a Hypersquare® y al nuevo PEUGEOT i-Cockpit. Encarna la visión de Peugeot sobre la movilidad eléctrica de alto rendimiento y eficiente.