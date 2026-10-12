Algunos coches marcan una época, otros atraviesan generaciones, pero pocos, muy pocos, modelos han representado con tanta fuerza una visión universal de la libertad de movimiento como el Citroën 2 CV. Hoy, la marca francesa se inspira en esta leyenda para presentar una interpretación radicalmente contemporánea: el 2 CV Concept.

Eléctrico, esencial, asequible, compacto e ingenioso, este concept car confronta el espíritu del 2 CV con los desafíos actuales y anticipa un futuro modelo que se incorporará a la gama Citroën en torno a 2028. Un vehículo de estilo distintivo, fresco y alegre cuya ambición será devolver la ilusión a la movilidad eléctrica que costará 15.000 euros.

«Reinventar el 2 CV no consiste en reproducir un coche del pasado, sino en reinventar aquello que lo hizo único: su sencillez, su accesibilidad y la libertad que ofrecía. Con el 2 CV Concept trasladamos ese espíritu al mundo actual para hacer que la movilidad eléctrica sea más sencilla, más humana y más deseable. El mundo ha cambiado, pero la idea sigue siendo la misma: hacer la vida más bonita al volante de un Citroën», ha señalado Xavier Chardon, CEO de Citroën.

Reinventar el Citroën 2 CV

El punto de partida no era volver a fabricar un 2 CV, sino imaginar el pequeño coche eléctrico del futuro: práctico, atractivo y capaz de transmitir alegría de vivir, devolviendo la ilusión a la movilidad en los desplazamientos cotidianos.

El 2 CV es una fuente de inspiración. Presentado en el Salón del Automóvil de París de 1948, respondía a unas especificaciones muy pragmáticas. No nació con la intención de convertirse en un icono. Se convirtió en un modelo emblemático por todo lo que hizo posible: trabajar, viajar, llegar prácticamente a cualquier lugar y disfrutar más de la vida.

Desde entonces, el mundo ha cambiado, pero la idea sigue siendo la misma. Se trata de redefinir unas especificaciones racionales, centradas en las necesidades esenciales y que eliminen lo superfluo para ofrecer más libertad. Inspirado en el modelo original, pero libre de cualquier nostalgia, el nuevo concepto plantea una respuesta diferente a la movilidad eléctrica, haciéndola más alegre, asequible y humana.

No se trata de reproducir el pasado, sino de reinventar la idea que lo convirtió en un éxito. El objetivo es impulsar una nueva generación de pequeños coches eléctricos, adaptados a la nueva normativa europea E-Car y situados entre el Ami y el C3, para ofrecer una mayor libertad de movimiento sin renunciar a la personalidad.

Fabricado en Europa y con un precio de partida cercano a los 15.000 euros, para contribuir a que la movilidad eléctrica esté al alcance del mayor número posible de personas. Una respuesta que va a contracorriente de un mercado en el que los coches son cada vez más grandes, pesados, sofisticados y caros. La propuesta es un vehículo sencillo e ingenioso, más ligero y eficiente. El objetivo es ofrecer coches útiles, atractivos y accesibles.

Un diseño entre la memoria y la renovación

El reto del diseño consistía en hacer dialogar la herencia del modelo con una nueva creación: preservar la esencia de un coche cuya silueta y habitáculo son inmediatamente reconocibles, sin caer en una nostalgia inmóvil. Se trata de recuperar un icono, no copiándolo, sino reinventando sus códigos para integrarlo plenamente en su época.

Una silueta inmediatamente reconocible, con las proporciones únicas y las formas redondeadas del 2 CV, reinterpretadas mediante líneas más tensas y volúmenes generosos para transmitir mayor energía.

En el frontal, el modelo cuenta con faros redondos separados de la carrocería, una firma luminosa LED expresiva, un capó esculpido que cubre la parte delantera, estrías inspiradas en el TPV —el prototipo que precedió al 2 CV—, tomas de aire integradas y limpiaparabrisas a la vista.

Mientras, en los laterales, destacan los parabrisas verticales, techo curvado y fluido, pasos de rueda redondeados y superficies laterales de líneas tensas. También incorpora tiradores de las puertas perfilados, intermitentes estilizados en el pilar C, llantas de acero de 18 pulgadas inspiradas en el 2 CV y neumáticos Michelin con el logotipo Heritage y los chevrones de Citroën.

En la parte trasera, cuenta con una caída del techo característica, resaltada por un portón negro que desciende hasta el paragolpes, como en la primera generación del 2 CV. A ambos lados del portón se sitúan los pilotos LED, acompañados de tres bandas horizontales. El diseño se completa con un voladizo reducido, un tirador del portón visible y una matrícula digital que muestra los apodos del 2 CV en diferentes países.

A bordo, el 2 CV Concept traslada el espíritu del modelo original a un entorno confortable, luminoso, cálido y acogedor. La arquitectura interior libera espacio y ofrece más amplitud a los pasajeros. Prescinde de un salpicadero convencional, incorpora paneles de las puertas ahuecados y cuenta con amplios asientos corridos, diseñados con la tecnología Citroën Advanced Comfort. Además, la banqueta delantera puede extraerse para transformar una parada en un auténtico momento de descanso.

En lugar del salpicadero tradicional, un cilindro sirve de soporte para diferentes elementos: un volante de un solo radio, un único mando satélite, un selector del cambio por impulsos, un compartimento de almacenamiento y una franja Citroën Smart Vision que organiza la información esencial dentro del campo de visión del conductor.

El conjunto se completa con una pantalla táctil cuadrada de 8 pulgadas, de carácter figital -una combinación de elementos físicos y digitales- y con gráficos inspirados en el cómic. También incorpora Radioën, una radio extraíble que se convierte en altavoz y acompaña a los ocupantes tanto dentro como fuera del vehículo. El techo practicable de lona aporta luminosidad, sensación de amplitud y una mayor conexión con el exterior.