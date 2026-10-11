Opel planta cara a sus competidores y prepara una nueva generación de eléctricos familiares con un diseño más deportivo que anticipa con el Opel Sports Tourer eXperimental Concept, o para abreviar, Opel STX Concept. Un concept car que verá la luz por primera vez en el Salón del Automóvil de París, acompañado del estreno mundial del nuevo monoplaza de Fórmula E, el Opel GSE 27FE, y el nuevo hot hatch Opel Corsa GSE.

«Nuestro Opel STX Concept reinterpreta el concepto de vehículo familiar. Con su diseño audaz, el último prototipo de Rüsselsheim reafirma lo que en Opel entendemos por ingeniería alemana combinada con un diseño visionario. El STX Concept ofrece un anticipo de lo emocionante y evocador que puede ser el vehículo familiar del futuro, aunando la máxima funcionalidad y eficiencia. Este prototipo muestra rasgos característicos que estarán presentes en los futuros modelos de Opel y subraya el papel de la marca como pionera en este segmento en Europa», afirmó Florian Huettl, CEO de Opel.

El STX Concept representa una visión audaz del vehículo familiar eléctrico del futuro. Ilustra la próxima ambición de diseño de Opel, combinándola con ingeniería alemana y tecnologías inteligentes para ofrecer a conductores y pasajeros el máximo placer de conducción. De este modo, el último prototipo de la marca alemana da continuidad a la larga tradición de Opel como pionero de los vehículos familiares en Europa.

El fabricante fue clave en la popularización de este tipo de vehículo en el continente ya en la década de 1950. Concretamente, en 1953, Opel lanzó el Olympia Rekord Caravan. A este le siguieron el Kadett Caravan y muchos otros modelos, hasta llegar al actual Astra Sports Tourer. Todos ellos destacaron siempre por un diseño que marcaba tendencia y por tecnologías innovadoras.

La convicción de que la tecnología orientada al futuro no debe restar emoción al automóvil, sino potenciarla, constituye la esencia del Opel STX Concept. Este prototipo es una expresión moderna de la excelencia en ingeniería de Opel, que combina tecnología inteligente con un diseño audaz y preciso. El resultado es un vehículo eléctrico tan eficiente como emocionante.

Lo que llama la atención a primera vista es la evolución del Opel Vizor. El rasgo distintivo del frontal de la marca se presenta ahora aún más innovador que en versiones anteriores. Mientras que muchos coches eléctricos actuales lucen un frontal extremadamente estilizado, el Vizor del STX Concept es más alto y prominente. De este modo, guarda proporción con el tamaño del vehículo y refleja su carácter inequívocamente alemán.

Además, la nueva firma lumínica emplea precisas láminas verticales inclinadas que delimitan el contorno exterior del Vizor, pero que se difuminan gradualmente hacia el centro.

Opel STX: los eléctricos del futuro

La vista lateral del STX Concept, con sus reflejos plateados y azules, está dominada por una silueta baja y aerodinámica, diseñada para ofrecer eficiencia en largas distancias y estabilidad a alta velocidad en las autopistas alemanas. Su carrocería esculpida, con voladizos cortos y pasos de rueda ensanchados, realza unas líneas que son, al mismo tiempo, alargadas y audaces.

Para ello, el STX Concept incorpora soluciones aerodinámicas que no solo reducen el consumo, sino que también aumentan la autonomía, la estabilidad direccional y el placer de conducción. Entre otros elementos, las llantas de aleación de tres secciones optimizadas aerodinámicamente, combinadas con neumáticos Goodyear 285/35 R22, contribuyen a una experiencia de conducción apasionante.

Además, el STX Concept cuenta con un sistema de aerodinámica activa que se adapta continuamente a las condiciones de conducción, utilizando elementos móviles en la parte trasera para optimizar el flujo de aire, reducir la resistencia y mejorar la estabilidad. Por ejemplo, al alcanzar la velocidad adecuada, unos difusores de color azul emergen de la parte inferior trasera; asimismo, detrás de las ruedas, unos elementos verticales del paragolpes se extienden lateralmente hacia la zaga para reforzar su perfil aerodinámico.

Todo ello ayuda a trasladar con seguridad a la carretera las prestaciones de este vehículo conceptual visionario. El STX Concept combina una innovadora arquitectura eléctrica con tracción total y una velocidad máxima superior a 200 km/h. De este modo, demuestra que la eficiencia, las prestaciones y el placer de una conducción emocionante pueden ir de la mano en la era de la movilidad eléctrica.

El STX Concept no es solo un vehículo de exhibición que presenta un diseño revolucionario y superficies atractivas y bien definidas, junto con ideas tecnológicas innovadoras. También anticipa la evolución visionaria de la carrocería familiar e incorpora elementos que estarán presentes en futuros modelos de Opel. El característico lenguaje de diseño de Opel es aún más escultórico y expresivo, e integra las tecnologías del mañana de forma clara y coherente en el conjunto.