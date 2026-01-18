Soy mecánico y este sencillo truco de mantenimiento puede alargar la vida de tu coche más de 500.000 kms.

Existe un truco que muchos desconocen que puede aumentar significativamente la vida útil de cualquier coche. Un mecánico con décadas de experiencia asegura que una rutina básica aplicada de forma constante ayuda a proteger el motor y a evitar averías graves con el paso de los kilómetros.

Que un coche supere el medio millón de kilómetros sin perder rendimiento no es habitual, pero tampoco imposible. Según defiende el experto Scotty Kilmer, muchos motores se deterioran antes de tiempo no por defectos de fábrica, sino por descuidos en tareas esenciales que cualquier conductor puede asumir sin grandes costes.

El truco de mantenimiento que puede hacer durar el motor más de 500.000 kilómetros

Scotty Kilmer, mecánico estadounidense y divulgador en YouTube, lleva años insistiendo en la misma idea: cuidar el motor de forma regular es mucho más barato que tener que sustituirlo. En uno de sus vídeos, muestra un coche con 389.000 millas recorridas —unos 626.000 kilómetros— que sigue funcionando, según afirma, «como un reloj».

El truco no está en piezas especiales ni en combustibles de gama alta. La clave, explica, es respetar una rutina de mantenimiento sencilla centrada en el aceite, los filtros y otros elementos básicos que suelen pasarse por alto.

Para Kilmer, este cuidado constante es lo que permite que un motor mantenga su fiabilidad durante cientos de miles de kilómetros.

Uno de los puntos que más recalca es la frecuencia del cambio de aceite. El mecánico recomienda hacerlo cada 5.000 millas, lo que equivale aproximadamente a 8.000 kilómetros. Este intervalo ayuda a reducir el desgaste interno del motor y a evitar que las piezas funcionen con lubricante degradado.

Aceite, refrigerante y hábitos que marcan la diferencia

«El aceite es barato, los motores son muy caros», resume Kilmer en su explicación. Descuidar el nivel o la calidad del aceite es, a su juicio, uno de los errores más comunes entre los conductores y uno de los más dañinos a largo plazo. Mantener el aceite en buen estado permite que las piezas internas trabajen correctamente y reduce el riesgo de averías graves.

Otro aspecto clave del mantenimiento es el refrigerante. Kilmer recomienda cambiarlo cada cinco años, ya que con el tiempo pierde sus propiedades y puede provocar corrosión en el interior del bloque del motor. Un refrigerante viejo puede causar daños silenciosos que solo se detectan cuando la avería ya es costosa.

Existen algunos hábitos de conducción que también pueden influir en la durabilidad de tu coche. Por ejemplo, circular habitualmente con el depósito en reserva. Esta práctica acelera el desgaste de distintos componentes y puede afectar al funcionamiento general del vehículo con el paso del tiempo.

Kilmer también recomienda sustituir la correa de distribución cada 100.000 millas, lo que equivale a unos 160.000 kilómetros. Ignorar este cambio puede provocar roturas graves que dejen el coche inservible de forma repentina.

Según el mecánico, todos estos cuidados forman parte de un mantenimiento básico que no requiere conocimientos avanzados ni inversiones elevadas. Aplicados de manera constante, permiten que el coche siga funcionando de forma fiable durante «cientos de miles de millas», evitando reparaciones costosas y alargando notablemente la vida del motor.