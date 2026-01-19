El insólito coche que se veía en España durante la posguerra y triunfó en EEUU por una serie de los años 80

Las dificultades económicas en la España de la posguerra provocaron que comprarse un coche fuera casi imposible. Por ello empezaron a triunfar los microcoches. Pero hubo uno que trascendió por encima del resto: el Isetta.

Este mítico coche, responsable de salvar a la mítica marca alemana BMW, comenzó a fabricarse en Italia en 1953 y rápidamente se expandió por su precio.

Lo curioso es que con el paso del tiempo ha pasado de ser un coche considerado ridículo a una joya de los amantes de la automoción. De hecho, vivió una segunda juventud gracias a aparecer en la serie de 1989 Cosas de casa.

El coche huevo que revolucionó la posguerra en España

El Isetta fue presentado en 1953 por el fabricante italiano Iso como una solución económica para la Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial.

Su diseño era tan peculiar como funcional. Consistía en una carrocería en forma de huevo, una única puerta frontal que se abría junto con el volante y un habitáculo para dos personas.

El motor iba situado sobre el eje trasero, que en algunos mercados tenía una sola rueda. Sus prestaciones eran modestas, pero cumplía con su objetivo: transportar a bajo coste.

Además, otra ventaja en una España de posguerra empobrecida es que el mantenimiento era barato. Además, consumía poco combustible y era perfecto para trayectos cortos.

Eso sí, la forma tan ridícula le valió un buen número de motes. Coche huevo, coche burbuja y hasta ataúd rodante en Alemania. De todas formas, en España encontró su público.

El coche minúsculo que salvó a BMW de desaparecer

Aunque el diseño era italiano, el gran impulso del Isetta llegó cuando BMW adquirió la licencia para fabricarlo en Alemania en 1955.

En aquel momento, la marca bávara atravesaba una profunda crisis económica y necesitaba un modelo barato y de gran volumen.

El Isetta de BMW incorporó mejoras mecánicas y una producción más eficiente. Sus ventas fueron un auténtico balón de oxígeno para la compañía, permitiéndole sobrevivir y sentar las bases del fabricante premium que conocemos hoy.

A partir de ahí se fabricaron cientos de miles de unidades en distintos países como Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Brasil o España. El Isetta se convirtió en uno de los microcoches más exitosos de la historia y en un icono del ingenio industrial de la posguerra.

La serie de los años 80 que volvió a popularizar al Isetta de BMW

Hoy existen coches pequeños mucho más modernos y cómodos, pero el Isetta ha conseguido convertirse en un emblema. Pese a que en Estados Unidos no tuvo tanto éxito, ganó fama gracias a una serie emitida entre 1989 y 1998: Cosas de casa.

El excéntrico personaje de Steve Urkel, interpretado por Jaleel White, conducía una BMW Isetta de 1960. Su diminuto tamaño y su aspecto cómico encajaban perfectamente con el estilo del personaje, convirtiendo al coche en un símbolo de la serie.

Y esa fama también llegó a España, ya que la ficción fue emitida durante años por Antena 3, y todavía se sigue reponiendo. Gracias a ello, muchos pudieron redescubrir este emblema de BMW y de la posguerra.