El fin de semana va a ser complicado y la DGT lo confirma: el aviso que afecta a estas carreteras

La mañana de hoy sábado ha arrancado con un mensaje poco tranquilizador para quienes tenían pensado coger el coche. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho público un aviso especial en el que advierte de un tiempo mucho más complicado del que suele acompañar a los desplazamientos de fin de semana. Y no es una advertencia que podamos tomar a la ligera ya que se avisa de lluvia intensa, posibilidad de inundaciones y, sobre todo, nieve en puntos clave del país.

El comunicado llega, además, en un día en el que miles de conductores se ponen en marcha casi a la vez. Ese patrón de movilidad tan típico de los sábados es justo lo que incrementa la preocupación de la DGT. No se trata sólo del mal tiempo, sino de cómo puede influir en una red viaria que ya suele tensarse en estas fechas. Por eso, el organismo pide estar atentos desde primera hora. Se espera que el empeoramiento arranque a media mañana y se alargue hasta el domingo, con una situación que puede cambiar muy rápido según la zona y la altitud.

El fin de semana va a ser complicado y la DGT lo confirma

Antes de que llegue la nieve, será la lluvia la que marque el ritmo de la jormada. Las previsiones hablan de precipitaciones constantes que dejarán acumulaciones de agua en la calzada, un escenario que todos los conductores saben que puede complicar más de lo que parece. Con balsas inesperadas, frenadas más largas de lo habitual y momentos en los que la visibilidad baja de golpe, la DGT insiste en algo básico: y es que hoy no conviene conducir «como siempre».

Reducir velocidad y aumentar la distancia de seguridad puede parecer una recomendación rutinaria, pero estos días es lo que marca la diferencia entre un susto y un accidente. El riesgo de aquaplaning (esa sensación de que el coche flota y deja de responder) es más fácil de que aparezca cuando la lluvia no da tregua.

La nieve será el punto crítico del fin de semana

El segundo capítulo del temporal llega con la nieve, prevista a partir de las 11:00. Las zonas de montaña serán las primeras en notarlo, pero el aviso se extiende a áreas muy transitadas entre comunidades. La Cordillera Cantábrica, por ejemplo, aparece como una de las más expuestas, especialmente en la provincia de León. También Ávila está en el punto de mira.

Incluso en la Comunidad de Madrid se podrían registrar momentos de nieve o aguanieve en zonas altas o en accesos donde suele formarse el primer problema: tráfico lento, frenazos encadenados y esa incertidumbre que obliga a extremar la precaución paso a paso.

La DGT no descarta que en algunos tramos sea obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. No sería la primera vez que un cambio brusco de temperatura obliga a modificar la circulación en cuestión de minutos.

Las carreteras con aviso

El informe de Tráfico recoge nueve autovías y autopistas donde se espera que las condiciones empeoren más:

A-52, entre Benavente (Zamora) y Ourense

A-6, tanto en el tramo Madrid–San Rafael como en el eje Benavente–Lugo

AP-6, entre Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila)

A-66 y AP-66, en el corredor Asturias–León

AP-61, entre Segovia y San Rafael

A-15, entre Medinaceli y Soria

A-2, entre Guadalajara y Calatayud

AP-51, entre Ávila y Villacastín

A-1, en el tramo Madrid–Burgos

Todas son vías donde la altitud, la orografía o la intensidad del tráfico hacen que una nevada puntual pueda convertirse en un problema serio de movilidad. Cortes temporales, circulación lenta o restricciones a determinados vehículos están dentro de lo posible según cómo evolucione el sábado.

Lo imprescindible antes de salir

No es un fin de semana para improvisar. Tráfico insiste en que, antes de poner rumbo a cualquier lado, conviene revisar el estado de los neumáticos, asegurarse de que el depósito no está bajo mínimos, mirar la previsión del tiempo en el destino y consultar el estado de las carreteras en tiempo real. Muchos incidentes ocurren precisamente porque el conductor desconoce que unos kilómetros más adelante la situación es muy distinta. En una jornada como esta, adelantar esa información puede evitar un problema mayor. Y si el viaje no es urgente, la recomendación es posponerlo y evitar circular en las horas de mayor inestabilidad.

Conducir bien cuando el tiempo se complica

Quienes sí tengan que desplazarse deberán adaptar el ritmo a las condiciones. Adelantamientos que un día normal no suponen nada, hoy pueden convertirse en una maniobra arriesgada. La distancia de seguridad debe ampliarse más de lo habitual, especialmente cuando la carretera empieza a presentar zonas blancas o mojadas de forma irregular. La nieve añade un componente extra ya que cualquier giro brusco o frenazo puede hacer que el coche pierda tracción. Y en una autopista con tráfico acumulado, esa pérdida de control puede desencadenar una cadena de incidentes. La DGT recuerda que muchos accidentes no se producen porque la meteorología sea extrema, sino porque la conducción no se adapta a ella.