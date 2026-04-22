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Cuál es la zona ZBE de Bilbao: horario, mapa y qué coches pueden entrar

Descubre todo lo que debes saber acerca de la ZBE de Bilbao

La DGT permite la entrada de coches viejos en las Zonas de Bajas Emisiones: comprueba si el tuyo puede entrar

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Las Zonas de Bajas Emisiones están a la orden del día en las grandes ciudades. Las instituciones, para adaptarse al régimen general para combatir el cambio climático y reducir los gases contaminantes en la atmósfera, decidieron implantar y colocar estas ubicaciones en los territorios con cierto volumen de personas y de tráfico, con el objetivo primordial de reducir de forma considerable tal contaminación. En las próximas líneas hablaremos principalmente del mapa de la zona ZBE de Bilbao y sus diferentes características.

Mapa de la zona ZBE de Bilbao

En este caso, la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao se concentra principalmente en la zona centro urbana, ocupando aproximadamente unos dos kilómetros cuadrados y abarcando el distrito de Abando e Indautxu, y que está delimitado por la ría de Bilbao y sus principales vías, como, por ejemplo, Arana, Autonomía, San Francisco, Bailén y la Avenida del Ferrocarril. Se puede observar que esta zona forma como una especie de anillo central fácilmente identificable desde fuera en los mapas oficiales ZBE.

Por otro lado, su característica más importante es que restringe el acceso y circulación de los vehículos dependiendo de su etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico, es decir, los que no tienen distintivo no podrán entrar bajo ningún concepto, salvo que quieran recibir una multa. Los de etiqueta B, por su parte, tienen limitaciones; y los de tipo C, ECO o CERO pueden circular sin ningún tipo de problema. De esta forma, Bilbao se suma a la iniciativa de reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y fomentar el uso de transporte público y movilidad sostenible.

Qué coches pueden entrar en la zona ZBE de Bilbao

Tal y como hemos destacado líneas atrás, en la ZBE de Bilbao pueden circular todos los vehículos que posean en su luna delantera la pegatina C, ECO y CERO de la Dirección General de Tráfico, pues cumplirán a la perfección con la normativa vigente y los estándares de emisiones más estrictos. Eso sí, en cambio, los de etiqueta B tendrán acceso limitado y, conforme vaya pasando el tiempo, su restricción será aún mayor. Por último, no nos podemos olvidar de los que no tienen etiqueta: estos tendrán prohibida la entrada, de lo contrario podrían recibir una sanción de tráfico si son cazados por las autoridades y distintas cámaras de vigilancia. Solo hay una única excepción en estos casos, que seas residente o cuentes con una autorización puntual o exclusiva.

En resumidas cuentas, los coches más modernos de gasolina, es decir, matriculados del 2006 en adelante o diésel (desde el 2014), así como híbridos y eléctricos, podrán acceder con normalidad a esta zona de Bilbao, mientras que el resto más antiguos deberán leerse la normativa o directamente no podrán circular por esta zona, por lo que quedarán totalmente excluidos.

Horario de la zona ZBE

Hasta el momento, el horario de la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao solo se aplica en días laborables, en un horario determinada desde las 07:00 horas hasta las 20:00 horas. A partir de ese momento, no hay restricciones de acceso al área o zona, por lo que podrás circular libremente y estacionar dentro de la zona en cuestión, sin la necesidad de poseer etiqueta. Esta última parte también se aplica a los fines de semana y días festivos.

Multa por circular en la ZBE de Bilbao

Teniendo en cuenta que las multas ZBE son potestad de las autoridades pertinentes, la multa por circular sin autorización en la Zona de Bajas Emisiones de esta ciudad del norte de España es de 200 euros, con la posibilidad de reducir la sanción al 50%, siempre y cuando que se abone dentro de los plazos establecidos (21 días). Cabe destacar que estas multas se imponen de forma automática mediante cámaras de vigilancia que detectarán en todo momento la matrícula de los vehículos que acceden indebidamente a la zona restringida, sin necesidad de que te pare la Policía.

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