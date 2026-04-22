Cuál es la zona ZBE de Bilbao: horario, mapa y qué coches pueden entrar

Las Zonas de Bajas Emisiones están a la orden del día en las grandes ciudades. Las instituciones, para adaptarse al régimen general para combatir el cambio climático y reducir los gases contaminantes en la atmósfera, decidieron implantar y colocar estas ubicaciones en los territorios con cierto volumen de personas y de tráfico, con el objetivo primordial de reducir de forma considerable tal contaminación. En las próximas líneas hablaremos principalmente del mapa de la zona ZBE de Bilbao y sus diferentes características.

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Mapa de la zona ZBE de Bilbao

En este caso, la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao se concentra principalmente en la zona centro urbana, ocupando aproximadamente unos dos kilómetros cuadrados y abarcando el distrito de Abando e Indautxu, y que está delimitado por la ría de Bilbao y sus principales vías, como, por ejemplo, Arana, Autonomía, San Francisco, Bailén y la Avenida del Ferrocarril. Se puede observar que esta zona forma como una especie de anillo central fácilmente identificable desde fuera en los mapas oficiales ZBE.

Por otro lado, su característica más importante es que restringe el acceso y circulación de los vehículos dependiendo de su etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico, es decir, los que no tienen distintivo no podrán entrar bajo ningún concepto, salvo que quieran recibir una multa. Los de etiqueta B, por su parte, tienen limitaciones; y los de tipo C, ECO o CERO pueden circular sin ningún tipo de problema. De esta forma, Bilbao se suma a la iniciativa de reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y fomentar el uso de transporte público y movilidad sostenible.

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Qué coches pueden entrar en la zona ZBE de Bilbao

Tal y como hemos destacado líneas atrás, en la ZBE de Bilbao pueden circular todos los vehículos que posean en su luna delantera la pegatina C, ECO y CERO de la Dirección General de Tráfico, pues cumplirán a la perfección con la normativa vigente y los estándares de emisiones más estrictos. Eso sí, en cambio, los de etiqueta B tendrán acceso limitado y, conforme vaya pasando el tiempo, su restricción será aún mayor. Por último, no nos podemos olvidar de los que no tienen etiqueta: estos tendrán prohibida la entrada, de lo contrario podrían recibir una sanción de tráfico si son cazados por las autoridades y distintas cámaras de vigilancia. Solo hay una única excepción en estos casos, que seas residente o cuentes con una autorización puntual o exclusiva.