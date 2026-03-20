Parece ciencia ficción pero los conductores han empezado a perforar los catalizadores de sus coches para revivirlos

Los mecánicos alertan de una práctica cada vez más habitual entre conductores de todo el mundo: perforar los catalizadores de sus coches como supuesto método para «revivirlos» y evitar costosas reparaciones. Cabe señalar que el catalizador es una de las piezas más importantes en el sistema de escape de un vehículo, cuya función consiste en transformar gases nocivos en otros menos perjudiciales para reducir las emisiones contaminantes que salen al exterior. Con el paso del tiempo, esta pieza se puede obstruir debido a la acumulación de residuos, provocando un incremento en el consumo de combustible y una pérdida de potencia.

Sustituir esta pieza puede costar cientos de euros, razón por la cual algunos conductores han optado por una «solución» arriesgada: agujerear el catalizador para que los gases fluyan con mayor facilidad. La teoría detrás de este método que se ha hecho viral en redes sociales es relativamente sencillo: cuando el catalizador está obstruido, se pueden abrir «vías de escape» para aliviar la presión y, de esta manera, mejorar el rendimiento del motor. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

El peligro de agujerear los catalizadores

Ante el auge de este método, los mecánicos se han visto obligados a alertar de los peligros que conlleva. En primer lugar, el hecho de perforar el catalizador no sólo no soluciona el problema, sino que puede agravarlo al alterar el funcionamiento del sistema de escape. Además, esta pieza forma parte de un sistema calibrado con una precisión milimétrica, y modificar el catalizador con esta técnica casera puede provocar que los sensores envíen datos erróneos a la centralita del vehículo, originando fallos en la mezcla de oxígeno y combustible, lo que a su vez puede derivar en averías más graves y costosas.

Otro de los riesgos es el aumento del ruido. Al perforar el catalizador, el sistema de escape pierde parte de su capacidad de amortiguación sonora, lo que puede hacer que el vehículo suene más fuerte de lo permitido. Esto no solo resulta molesto, sino que también puede acarrear sanciones. A pesar de estos riesgos, la práctica sigue extendiéndose, impulsada en gran parte por el elevado coste de los catalizadores nuevos y la dificultad para encontrar alternativas económicas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que circular con un sistema de escape manipulado puede conllevar multas y la inmovilización del vehículo. Además, en caso de accidente, una modificación no homologada podría afectar a la cobertura del seguro.Frente a esta situación, los profesionales recomiendan apostar por soluciones más seguras y, sobre todo, legales. En algunos casos, es posible limpiar el catalizador con productos específicos que eliminan los residuos acumulados sin dañar la pieza.

Reglamento (UE) 2019/631

La normativa más reciente de la Unión Europea en este ámbito es la recogida en el Reglamento (UE) 2019/631, conocida como Euro 6d. Esta establece que las emisiones máximas de CO₂ para vehículos diésel y gasolina deben situarse aproximadamente entre los 90 y los 120 gramos por kilómetro recorrido, reforzando así los objetivos de reducción de contaminación.

Todas las subnormas Euro 6 deben respetar los mismos límites de emisiones contaminantes. En el caso de los vehículos diésel, no pueden superar los 500 mg/km de monóxido de carbono (CO), los 80 mg/km de óxidos de nitrógeno (NOx) y los 4,5 mg/km de partículas en suspensión (PM). Por su parte, los motores de gasolina Euro 6 tienen un límite más alto en monóxido de carbono, con 1.000 mg/km, pero más bajo en óxidos de nitrógeno, con 60 mg/km, mientras que el nivel de partículas en suspensión se mantiene igual, en 4,5 mg/km.

Limpieza del filtro de partículas

«Los filtros de partículas y los catalizadores pueden limpiarse de dos formas: circulando con el coche con normalidad, permitiendo que el propio sistema realice su regeneración, o desmontando la pieza para abrirla, limpiarla por dentro y volver a soldarla. También existe la opción de realizar una regeneración forzada mediante máquina, que limpia el filtro por pirólisis elevando muchísimo la temperatura. Sin embargo, esta última opción no es recomendable, ya que, aunque no es habitual, existe el riesgo de provocar un incendio en el vano motor debido al calor extremo, especialmente si hay materiales cercanos como plásticos o restos inflamables.

Aun así, lo más importante es entender que estos sistemas están diseñados para limpiarse por sí solos. La centralita del coche, a través de sus sensores, activa automáticamente la regeneración cuando se dan las condiciones adecuadas. El problema aparece cuando no se cumplen esas condiciones, lo que provoca que el filtro se vaya saturando, o cuando llega al final de su vida útil. No es necesario obsesionarse con limpiarlo cada cierto número de kilómetros, ya que puede funcionar perfectamente durante más de 200.000 km sin desmontarse. De hecho, hay vehículos con más de 300.000 km que nunca han necesitado limpiar el filtro y siguen funcionando correctamente».