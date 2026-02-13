Se acabó conducir con las gafas de sol: la DGT no tendrá piedad

En la DGT siguen pensando de qué manera se pueden llegar a mejorar las condiciones en materia de seguridad de las carreteras, puesto que en estos últimos años, los niveles de siniestros y víctimas mortales no solo no han decidido, sino que han terminado por dispararse.

Una de las medidas que se están barajando, entre otras, es que mejoren las visibilidades que tienen los conductores en muchas situaciones, como las de llegar a prohibir las gafas de sol de toda la vida y pedir que se usen las gafas de sol en concreto que se fabriquen solo para ser usadas cuando nos encontremos al volante del coche.

Recordemos que, como dice la DGT, no todas son las mismas, y hay algunas de ellas que lo que hacen es empeorar la visión, generando una mayor inseguridad en las carreteras.

Para algo evidente, pero lo cierto es que la importancia de una buena visibilidad al conducir es fundamental, por lo que se necesitan las mejores condiciones.

Son necesarias unas gafas de sol especiales para la conducción

Lo que busca la Dirección General de Tráfico es que las propias gafas de sol que se usen para conducir deberán estar homologadas y fabricadas con una serie de parámetros de calidad y también por unos requisitos en concreto que puedan garantizar una buena visibilidad que no vaya a suponer riesgo alguno.

Pensemos que las gafas de sol más tradicionales, aunque puedan hacer bien la función de reducir lo que es el deslumbramiento del sol, no eliminan los reflejos que puedan ser molestos de la carretera y no posibilitan el contar con una visión nítida y sin que haya obstáculos para los conductores.

El papel del filtro polarizado