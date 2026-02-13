Se acabó conducir con las gafas de sol: la DGT no tendrá piedad
Descubre las gafas de sol que deben usarse para conducir.
En la DGT siguen pensando de qué manera se pueden llegar a mejorar las condiciones en materia de seguridad de las carreteras, puesto que en estos últimos años, los niveles de siniestros y víctimas mortales no solo no han decidido, sino que han terminado por dispararse.
Una de las medidas que se están barajando, entre otras, es que mejoren las visibilidades que tienen los conductores en muchas situaciones, como las de llegar a prohibir las gafas de sol de toda la vida y pedir que se usen las gafas de sol en concreto que se fabriquen solo para ser usadas cuando nos encontremos al volante del coche.
Recordemos que, como dice la DGT, no todas son las mismas, y hay algunas de ellas que lo que hacen es empeorar la visión, generando una mayor inseguridad en las carreteras.
Para algo evidente, pero lo cierto es que la importancia de una buena visibilidad al conducir es fundamental, por lo que se necesitan las mejores condiciones.
Son necesarias unas gafas de sol especiales para la conducción
Lo que busca la Dirección General de Tráfico es que las propias gafas de sol que se usen para conducir deberán estar homologadas y fabricadas con una serie de parámetros de calidad y también por unos requisitos en concreto que puedan garantizar una buena visibilidad que no vaya a suponer riesgo alguno.
Pensemos que las gafas de sol más tradicionales, aunque puedan hacer bien la función de reducir lo que es el deslumbramiento del sol, no eliminan los reflejos que puedan ser molestos de la carretera y no posibilitan el contar con una visión nítida y sin que haya obstáculos para los conductores.
El papel del filtro polarizado
Con el diseño que tiene, es posible que se reduzcan las distorsiones a nivel visual y que se facilite la detección de los obstáculos y otros vehículos en movimiento.
Lo que hace la DGT es apuntar que conducir con gafas de sol que sean normales es algo que puede terminar por contar con consecuencias graves y que incluso se pueden agravar los problemas en el caso de que no cuenten con la protección más adecuada.
No olvidemos que con independencia de cómo sean, únicamente se deben usar cuando toque y evitarse en aquellos casos en los que haya poca visibilidad, en las nieblas o en las lluvias.
Deseamos que haya quedado más claro el tipo de gafas que se deben llevar, pues así es como vamos a saber cuáles son las que se tienen que llevar para tener una conducción más segura.
Temas:
- Motor