‘Gran Hermano Vip’ no volverá en enero de 2018 tal y como ha avanzado ‘Lecturas’. Una noticia que pone contra las cuerdas a todos el equipo de profesionales que preparaba el próximo ‘GH Vip’ y también a los famosos que ya habían superado los primeros castings. Pero no hay vuelta de hoja. Las bajas audiencias del último ‘GH Revolution’ han obligado a tomar una decisión sobre el futuro del ‘reality’ que durante 18 años ha sido buque insignia en la cadena y LOOK puede confirmar por fuentes de toda solvencia que Telecinco dio su no definitivo el pasado lunes. Las audiencias son las que mandan y ante esta difícil tesitura, Zeppelin TV pidió una última oportunidad a la cadena de Fuencarral: la participación de Belén Esteban en su último programa, emitido este jueves en riguroso directo.

Sin embargo, ni este golpe de efecto ha conseguido levantar el programa. “Ni Belén ha conseguido fortalecer la audiencia del último programa y en la productora han dado el ‘stop’ definitivo este mismo viernes”, deslizan a este digital fuentes de la productora. Esta es la razón por la cual en Zeppelin TV ahora mismo hay tanto revuelo. Ninguno de sus trabajadores sabe a ciencia cierta lo que va a suceder. Los más positivos contemplan un “no hay nada definitivo”, pero también se escuchan a otros que están diciendo “buscaos otro curro ya”.

Sin embargo, esta ha sido una decisión por parte de Mediaset que se venía barruntando desde hace aproximadamente un mes. El mismo tiempo en el que Zeppelin, por su parte, había arrancado con los primeros casting para el próximo ‘GH Vip’, previsto para enero. La modelo María Jesús Ruiz, el presentador José Manuel Parada o la expareja de ‘GH 16’, Sofía Suescun y Suso Álvarez, entre otros, ya habían pasado las primeras entrevistas en una productora en la cual aún no se conocía si su programa saldría adelante. En este tiempo, la presión de Telecinco por remontar la audiencia era muy grande desde las entrañas de Zeppelin y por eso esta noticia les ha caído como jarro de agua fría a todos ellos. Al fin y al cabo, confiaban en la idea de que saldrían adelante con el ‘Vip’.

“A los que pasaron el casting les han dicho que cuentan con ellos para septiembre de 2018”

Por su parte, esta iba a ser la única oportunidad de percibir nuevos ingresos en la cuenta corriente de muchos de los ‘Vip’. “Sofía (Suescun) está tranquila porque ella sabe que si no es en ‘GH Vip’, entrará en ‘Supervivientes 2018’ con total seguridad, pero otras personas como Carmen Gahona o Suso Álvarez se lo han tomado peor. Suso, de hecho, está bastante chafado“, cuenta a este digital una fuente de toda solvencia.

Sin embargo no está todo perdido y Telecinco no quiere echar el cierre definitivo a un programa que tanto le ha dado. “A todos los que habían pasado el casting, les han llamado y les han dicho que, en principio, cuentan con ellos para septiembre de 2018”, añaden estas fuentes. Una afirmación que da pábulo a la siguiente negociación entre los directivos de la cadena y productora: que ‘Gran Hermano Vip’ no se cancele y se aplace a septiembre, sustituyendo por vez primera en su historia, al ‘Gran Hermano’ anónimo, en emisión año tras año desde hace 18 años. “Aunque no hay nada cerrado es muy seguro que el Vip vuelva en octubre y ya no haya más anónimos”, recalca un trabajador de Zeppelin.

Pero hay más. Los directivos de Mediaset tienen un as en la manga que les ha funcionado muy bien en sus últimas jugadas: ‘Supervivientes‘. Tal y como adelantaba ‘Fórmula TV’, Telecinco estudiaría adelantar su edición. Así lo ha podido confirmar LOOK, cuyas fuentes afirman: “Es muy probable que adelanten Supervivientes pero no hay tiempo físico para adelantarlo a enero. Quizá la próxima edición se estrene en marzo y hasta entonces cubran los jueves con ficción“, concluyen las fuentes demostrando que, para bien o para mal, la televisión está cambiando; que este cambio de estrategia ha arrancado en los despachos de Telecinco y que ya son muchos los que se ven en la calle.