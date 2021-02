Fue hace algo más de 10 años cuando Shakira cantaba y bailaba el ‘Waka Waka’ en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, dejando a Gerad Piqué, uno de los jugadores de la Selección española, enamorado de todos sus encantos. Aquel equipo se alzó con la copa al mismo tiempo que la pareja iniciaba un idilio que ha continuado hasta nuestros días. También son diez los años de edad que separan a la cantante del futbolista, pero esa nimiedad no ha hecho ni pizca de sombra a su historia de amor. Este 2 de febrero, ella cumplirá 44 y él 34, una fecha que seguro celebraran por todo lo alto, pero en la intimidad por las restricciones provocadas por la pandemia de coronavirus, junto a sus dos hijos Milan, de 8 años y Sasha, de 5.

Pocos apostaban por la historia de amor entre Shakira Mebarak y Gerad Piqué, desde el principio se habló de un idilio pasajero, más tarde de infidelidades y continuamente han surgido rumores de crisis, pero ahí siguen, dejando en el limbo esa sombra de dimes y diretes y viviendo su vida sin importarles el que dirán.

Barcelona es su residencia habitual, allí pasan los días juntos, siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, llevando a los niños al colegio, a practicar algunos deportes o saliendo a cenar o a comer con amigos o familiares. Ambos están muy apegados a los suyos y no es raro verles con padres y hermanos, en cuanto a los de Shakira cuando vienen a España claro está. También les gusta ir a su casa de la Cerdanya, en el Pirineo Catalán, para reciclarse y disfrutar alejados del bullicio de la ciudad. Los viajes a lugares paradisiacos tampoco faltan en vacaciones, aunque ahora, claro está, no es momento para ir a Maldivas, Hawái o Japón, y tendrán que esperar a que se relaje la COVID-19.

