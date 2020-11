Quince años le han bastado a Sergio Ramos para echar raíces en la Comunidad de Madrid. Lejos de su Camas natal pero como en casa. Llegó a la capital como un imberbe crío de 18 años para crecer como persona y como profesional. Aquí se ha convertido en leyenda del Real Madrid, ganando un sinfín de títulos y el favor de su público. Pero aquí ha conseguido algo que es más importante todavía: formar una familia. De la mano de Pilar Rubio ha dado forma a un sueño hecho realidad trayendo al mundo a 4 hijos, pero el riesgo de ver fracturada esta bonita estampa es más real que nunca.

El motivo vuelve a ser la renovación de Sergio con el Real Madrid. El defensa finaliza contrato con la entidad blanca el próximo 30 de junio de 2021 y las partes todavía no han llegado a un acuerdo para prolongarlo. Según las normas contractuales que rigen el fútbol, Ramos podría firmar con cualquier otro club a partir del próximo 1 de enero de 2021, seis meses antes de que venza su compromiso. En la mayoría de los casos, los clubes evitan a toda costa esta situación. Que el Madrid deje escapar a su capitán sin cobrar ni un euro sería algo que los aficionados no perdonarían a Florentino Pérez. Es por eso que conviene encontrar una solución cuanto antes a un atolladero que ocupa muchísimos minutos de actualidad en las tertulias deportivas.

La situación ha entrado en un punto delicado. Quedan poco más de 40 días para que Sergio Ramos sea libre. Desde su entorno se ha filtrado a los medios que ahora mismo las posturas están más alejadas que nunca. Sergio Ramos pide un contrato de al menos dos años garantizados y alguno más opcional, pero el Madrid se mantiene firma en su postura: los jugadores de más de 30 años irán renovando año a año, nada de contratos largos. De este modo se evita el bajón competitivo que produce cumplir años. El marido de Pilar Rubio considera que su trayectoria en el equipo merece hacer una excepción, como la que se hizo con Cristiano Ronaldo en su día, pero desde las oficinas del Santiago Bernabéu permanecen inflexibles. Una partida de ajedrez que va camino de convertirse en guerra fría, con el acicate de que el tiempo corre en contra de ambas partes.

Lo que quieren Sergio Ramos y Pilar Rubio

Este tira y afloja entre el jugador y el club no es nuevo. Hace un año y medio se dio la misma problemática y fue entonces cuando Ramos trajo una supuesta oferta millonaria de un club chino para poder cobrar más dinero. Aquella vez consiguió su renovación y ser el jugador mejor pagado del club: 12 millones de euros al año. Sergio se salió con la suya aunque su imagen quedó en entredicho tras una rueda de prensa esperpéntica. Sincero y directo como pocos, el sevillano ha dejado claro que su deseo es retirarse en el Real Madrid, club para el que llegó a decir que «jugaría gratis». Como decíamos al principio del artículo, en España lo tiene todo y no le gustaría tener que hacer las maletas para irse fuera del país que ama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

La desorbitada cifra que podría cambiarlo todo

Pero las cosas no siempre salen como uno quiere. En este momento, el acuerdo entre Real Madrid y Sergio Ramos se antoja complicado, que no imposible. Es en este punto donde aparece en el horizonte más cercano una posibilidad que hasta hace poco parecía remota, fichar por un nuevo equipo. Es en este punto donde los grandes clubes de Europa no pierden ojo de la situación del español en el Madrid y ya empiezan a seducirle con suculentas ofertas. En los últimos días, el diario ‘AS’ ha publicado que el Paris Saint-Germain le ofrecería 60 millones de euros a Sergio Ramos en un contrato de tres años, 20 por temporada. Una cifra astronómica que supera por mucho lo que ganaría en el equipo madrileño y que le convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

¿Colgar las botas con grandeza en el Real Madrid o un retiro dorado en Francia? Las dos opciones tienen sus pros y sus contras, pero parece que romper la estabilidad familiar que han adquirido en España es un trabajo demasiado forzoso para Pilar Rubio y Sergio Ramos, máxime cuando hace escasos dos meses que ha venido al mundo su cuarto hijo. De ser así, ¿qué haría la colaboradora de ‘El Hormiguero’ con su trabajo en el programa de Pablo Motos? Muchas dudas y pocas certezas antes de tomar una de las grandes decisiones de sus vidas. Cojan palomitas.