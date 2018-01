Izabel Goulart, la modelo de Victoria’s Secret cuya vida sexual depende del fútbol

La supermodelo brasileña Izabel Goulart (33) ha revolucionado la red con sus últimas declaraciones en las que habla abiertamente de su vida sexual con el portero del Paris Saint Germain, Kevin Trapp (27). La popular maniquí, que ha cosechado fama mundial desfilando en lencería para la firma Victoria´s Secret, ha confesado en el canal de Youtube ‘Hotel Mazzafera’ algunos de los detalles más íntimos de su vida sexual con el atractivo guardameta.

Según desveló la cotizada modelo, practica el sexo con su novio “cuatro o cinco veces a la semana”, una cifra que puede aumentar si el equipo de su novio gana. “Después de una victoria importante, apenas dormimos”, aseguró entre risas durante su entrevista con Matheus Mazzafera.

Sin embargo, este desenfreno sexual se puede quedar en nada si el equipo parisino cosecha una derrota: “Cuando el PSG pierde un partido importante que haya jugado Kevin, sé que no debo esperar nada. Incluso los tacones altos o mi conjunto de lencería más sexy no ayudan. Después de una derrota no tenemos sexo”.

Tras estas virales declaraciones, parece evidente que hasta las supermodelos más deseadas del planeta también sucumben ante los efectos del ‘deporte rey’. Veremos si el próximo 14 de febrero, fecha en la que el PSG se enfrenta al Real Madrid, Cristiano Ronaldo acaba dando al traste con el Día de los Enamorados de Izabel Goulart.