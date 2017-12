Miden sus apariciones con una precisión milimétrica, eligen el cuándo, el cómo, el dónde y lo único innegociable es el con quién. Sandra Barneda y Nagore Robles no son muy dadas a aparecer juntas públicamente. Es por eso que cuando lo hacen generan un gran interés mediático. Las vimos posar como pareja por vez primera en el Circo del Sol y ahora ha sido la colaboradora vasca la encargada de presumir de amor. Lo ha hecho en su cuenta oficial de Instagram, a través de una storie (imagen de duración temporal) en la que se la ve recibiendo un beso en la mejilla de su chica.

De este modo tan romántico demuestran que los domingos no tienen por qué ser días malos. El amor fluye entre ellas y esta vez no han tenido problemas en airearlo a los cuatro vientos, para deleite de sus seguidores. Con la publicación de este tipo de imágenes no hacen más que confirmar el gran momento en el que ambas se encuentran, escenificado en desayunos, escapadas en pareja y momentos inolvidables de dos mujeres que se quieren y que ya no tienen problema alguno en sentirse libres para expresarlo. Un excelso estado de ánimo del que la propia Nagore Robles ha dado cuenta en su Instagram.