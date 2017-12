Óscar Tarruella da un paso atrás. El marido y mánager de Mónica Naranjo ha publicado dos tuits donde se retracta de su pronunciamiento acerca de una foto que subió Ricky, el quinto expulsado de ‘OT 2017’. “Rectificar rápidamente cuando te has dejado llevar por un calentón y no querer alimentar el odio no es de cobardes, sino de bondadosos”, escribía Óscar en su Twitter para aplacar la polémica que habían provocado sus palabras el día anterior.

Rectificar rápidamente cuando te has dejado llevar por un calentón y no querer alimentar el odio no es de cobardes sino de bondadosos. Ojalá todos hicieran lo mismo, se evitarían muchas guerras y construríamos un mundo mejor. Escojo la Paz y el amor. Os deseo lo mismo. — Oscar Tarruella (@oscartarruella) 14 de diciembre de 2017

La discordia comenzó cuando Ricky Merino subió a sus redes sociales una fotografía donde posaba con un disco de Mónica Naranjo. A esta imagen le subió un pie de foto donde puso lo siguiente: “He ido a Fnac a ver si tenían el disco de ‘Operacion Triunfo’ pero no les quedan. Estaba este”. Este gesto, a priori sin importancia, no gustó a Óscar Tarruella, que le contestó lo siguiente: “Disco que se vendió por millones. Cosa que no lograrás en esta vida, ni en ninguna otra”. Este ataque directo dejó muy sorprendido, tal y como declaró a este medio: Estoy alucinando. Lo puse desde el buen rollo. Fui a una tienda de discos y busqué el disco de ‘OT’, que no estaba, y dije…¡mira, al menos hay uno de alguien del programa!”. Además Ricky quiso señalar que había recibido desagradables palabras por parte de los seguidores de Mónica: “Estoy recibiendo amenazas de los fan”.

LOOK se puso inmediatamente en contacto con Tarruella para aclarar lo ocurrido. El mánager nos confesó que estaba enfermo y que había pasado el día en cama, pero no quiso hacer más declaraciones sobre lo ocurrido. Parece que tras coger fuerzas, el marido de Mónica Naranjo ha querido retomar en tema en las redes, ya que ha publicado dos tuits donde se explica. “No voy a participar en malos rollos ni polémicas. Me alegra mucho que OT esté siendo un éxito y haya desatado el fenómeno fan que despertó en sus inicios, pero las faltas de respeto a los miembros de un jurado profesional (Joe, Mónica, Manuel e invitados) son intolerables”. Unas palabras que pueden parecer una disculpa a medias, ya que en ningún momento pide perdón a Ricky por su reacción.

Más allá de los conflictos tuiteros el mánager ha querido propagar un mensaje de paz y amor, que por otro lado es muy adecuado dadas las fechas navideñas. Unos buenos deseos que dirige a todos sus seguidores en la red social.