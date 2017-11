Este sábado ha fallecido Chiquito de la Calzada. Ese humorista malagueño que robó millones de sonrisas, que se coló en hogares españoles y transmitió la magia que toda la vida le había acompañado. Prueba del carisma que poseía, el número de personalidades conocidas que se han despedido de él a través de las redes sociales. Actores, políticos, cantantes, toreros y cómicos. Todos ellos han querido rendir su particular tributo a alguien que, sin duda alguna, dejará huella para siempre. Aquí algunos de los mensajes que han publicado desde David Bustamante a El Cordobés:

Se me acaba de ir mi amigo del alma,se me acaba de ir un trozo de mi alma,se me acaba de ir.Siempre te tendré en mi recuerdo.Adios Chiquito. pic.twitter.com/s3D3oBlknx

— Manuel Sarria Cuevas (@ManuelSarriac) 11 de noviembre de 2017