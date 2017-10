Adriana Abenia explota contra sus seguidores: “No fomento la anorexia”

Adriana Abenia ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para mostrar su indignación y malestar con aquellos seguidores que la han criticado duramente y la han tildado de ‘irresponsable’ tras anunciar que comenzaba una dieta para perder 10 kilos: “En este país sólo se hace apología de los kilos. Si en un momento dado quieres cuidarte y acudir al gimnasio ya estás fomentando la anorexia y no”.

Hasta las narices de comentarios estúpidos!!!! pic.twitter.com/9FHFhP2M4z — Adriana Abenia (@abeniaadriana) 25 de octubre de 2017

El detonante de la polémica ha sido el comentario en tono jocoso de la propia presentadora mañana, afirmando que cada vez tiene “un culo más latino y no me cabe la ropa”. Un apunte malinterpretado en redes sociales, algo que Adriana no perdona: “Me jode soberanamente que si este comentario, que hice sin ningún tipo de maldad, lo dice un tío o un humorista se habría aplaudido, pero lo dice una tía ‘de las monas’ y nos llevamos las manos a la cabeza”.

No es habitual que los famosos se graben a sí mismos exponiendo un mensaje tan rotundo, pero a Adriana Abenia no le ha temblado el pulso y ha argumentado todo lo necesario para no dejar dudas al respecto de su estado físico: “Para empezar yo no tengo tiroides y tengo que tomar una pastilla diaria que suple sus funciones. Efectivamente yo pesaba 54 kilos y ahora peso 64. No ocurre nada, no estoy acomplejada y me veo estupendamente pero no es mi peso, de manera que un endocrino y mi madre me han indicado cómo debo estar”.

Lo que Adriana Abenia tiene meridiano es que no va a cambiar ni un ápice sus rutinas de vida y así lo expresó al final de su mensaje: “Voy a seguir haciendo dieta y acudiendo al gimnasio hasta que alcance mi peso y al que le fastidie lo siento, pero yo no pretendo ser ejemplo para nadie y sólo quiero encontrarme más sana”.