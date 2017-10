El rencor y las heridas del pasado entre Alonso Caparrós y su familia, especialmente sus padres, han sido aireadas públicamente por sus protagonistas en los platós de televisión. Pero, tras unos meses de tranquilidad, el que fuera un exitoso presentador ha vuelto a la carga con incendiarias declaraciones contra sus progenitores.

Ante la desolación de sus padres, y tras una acalorada intervención en directo de la propia madre de Caparrós en ‘Sálvame’, Alonso ha utilizado su cuenta de Facebook para responder de manera sentida, pero firme, al conflicto enconado que mantiene con su familia.

“A quien le pueda parecer que todo esto me resulte grato está muy equivocado. Es una de las cosas más dolorosas que me han pasado, que me están pasando.

Mis padres se empeñan en aludir a recaídas, personas que actúan en la sombra y que manejan mis intereses y no sé cuantas cosas más. No es verdad y solo tengo dos peticiones, la primera una charla con mi padre que se niega a tener y la segunda reconocerme, sencillamente eso, un error suyo que durante mucho tiempo he sufrido únicamente yo y que la semana de la fatídica entrevista reavivaron volviéndome a pedir mis datos para seguir cometiendo ilegalidades en mi nombre.

Amo a mis padres, por encima de todas las cosas, pero eso no significa que no tenga el derecho a enfrentarme a ellos, como hijo, utilizando todo lo que esté a mi alcance para que alguien vea la verdad. Si alguno de vosotros alberga dudas, os pido que escuchéis, no lo que digo yo, sino lo que dicen ellos cuando hablan en sus intervenciones. No hace falta nada más, ellos mismos están reconociendo todo.

Y también os pido una cosa. Acepto a mucha gente en mi Facebook con la verdadera intención de establecer grupos de amigos y así me gustaría que os dirigierais a mí en esta página. Claro que admito opiniones, me encanta, pero para los ‘muéretes’ y demás os pido que utilicéis otras redes, sobre todo porque no me gusta andar bloqueando a nadie. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, siempre y cuando esté dentro de lo aceptable.

Besos a todos y espero que todo acabe pronto.”