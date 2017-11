La familia de Georgina ha llegado para quedarse: tenemos la prueba

Lo ha dicho ella misma: ‘Amo a mi familia. Amo a mis padres’. Georgina Rodríguez ha esperado al nacimiento de su hija, Alana Martina, para acallar los muchísimos rumores que llevaban meses apuntando a que su familia la habría abandonado. Nada más lejos de la realidad. Ya lo desmintió su propia hermana, Ivana, a LOOK, y ahora tenemos nuevas pruebas que lo demuestran.

Ni su madre vive en Roma ni su relación con su padre es mala. El pasado fin de semana este digital explicaba la verdad sobre la familia de la pareja de Cristiano Ronaldo y confirmaba que Ana María, la suegra del delantero, llevaba años viviendo en Jaca, donde tanto Georgina como su hermana crecieron.

Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar. Quizá haya sido el nacimiento de la pequeña lo que lo haya propiciado, pero la abuela materna de Alana ha puesto en venta su única propiedad en Jaca. Fue el pasado 15 de noviembre cuando se comenzó a anunciar el inmueble en un portal inmobiliario. El anuncio ya ha sido retirado, pero LOOK tiene las imágenes que prueban que efectivamente está a la venta.

Se trata de un estudio abuhardillado de 33 metros cuadrados en una séptima planta en el centro de Jaca. En la publicación lo describen como “con mucho encanto y muy acogedor”,y apuntan que “¡con pequeños detalles gana muchísimo! Y además es muy romántico”. El precio de venta es de 57.000 euros, una cantidad muy similar a la que piden otros vecinos de la misma zona por estudios con características muy parecidas.

Con la venta de este inmueble, Ana María corta de raíz sus lazos con la localidad oscense, la ciudad a la que se mudó con su marido tras dejar argentina, la ciudad donde crecieron sus dos hijas y donde ejerció de empresaria al mando de la hamburguesería ‘La Esquina’ antes de divorciarse. Hace años que su vida cambió y ahora es muy probable que haya sentido que es el momento de estar más cerca de sus hijas, afincadas en Madrid, sobre todo de Georgina porque ¿quién mejor que una madre para ayudar en los primeros meses de maternidad?

Es cierto que cuenta con su suegra, Dolores Aveiro y con su cuñada Katia, madre y hermana de Cristiano, que están muy unidas al astro y que se han encargado de ayudarle siempre en el cuidado de su hijo mayor, Cristiano Jr y más recientemente los dos pequeños Eva y Mateo. Pero también es verdad que madre solo hay una, a pesar de que Georgina se está esforzando mucho por acallar las voces que apuntan a que la relación entre ella y los Aveiro es algo tensa. Ha compartido en redes una imagen en las que aparecen los tres pequeños de la casa junto a Dolores, Katia e Ivana, la hermana de la reciente mamá, dando así a entender que entre las dos familias reina la armonía.

Día de partido en familia ❤️⚽️🍀⚡️💥 @doloresaveiroofficial @ivana_rh @katiaaveirooficial Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 7:55 PST

A sus padres, por el momento les mantiene en el anonimato. Y es que Ivana ya explicó a LOOK que en este punto han cerrado filas, no quieren que la relación de su hermana les cambie la vida y prefieren seguir siendo personas completamente desconocidas. Sin embargo, eso no quiere decir que no sean una familia unida, que se quiere, y que aunque no haga aparición pública alguna, quiere a Georgina.