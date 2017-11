Las hermanas Pilar y Manoli P.T. se sienten inmersas en una batalla judicial a lo David contra Goliat. Se enfrentan a los Bosé, una familia de tronío capitaneada por la octogenaria Lucía, a la que, muy a su pesar, estarían dispuestas a ver en la cárcel si a cambio lograran recuperar ‘La Chumbera’, el cuadro de Picasso que su tía Reme les dejó en herencia y que Lucía subastó en 2008 por 198.000 euros.

A pesar de que llegaron a sentirse casi como de la familia, -Manoli incluso fue secretaria de Miguel Bosé durante 14 años-, ahora las hermanas P.T y los Bosé litigan en los tribunales para adjudicarse la propiedad de ese cuadro que Reme conservó hasta su muerte en 1999. Asegura el entorno de los artistas que la obra fue un regalo que Reme hizo a Miguel, su ojito derecho, mientras que para sus sobrinas no hay obsequios que valgan: ese cuadro formaba parte del testamento que dejó su tía al morir y ellas son las legítimas herederas. Aunque preferían que su identidad continuase siendo anónima para no ser acusadas de estar montando un circo mediático, ambas han accedido a explicar a LOOK todo lo ocurrido en los últimos años. No han querido atender a este medio a las puertas de su casa, donde LOOK se ha personado, pero sí han terminado haciéndolo vía telefónica cuando han visto que la repercusión de lo acontecido resultaba ya inevitable. “No es oro todo lo que reluce”, desliza Manoli en referencia a los Bosé. Para ella quedan muchas cosas por salir a la luz, pero no será ella quien las descubra hasta que no haya una sentencia firme que avale su tesis de que Miguel y Lucía se quedaron con algo que no les pertenecía.

“No somos ningunas locas. Las cosas no se han hecho de la mañana a la noche y a los Bosé tenemos muchas cosas que recriminarles más allá del cuadro. Sin embargo, de momento, hay que ser prudentes. No es el momento de hablar y ya se sabrá todo en su día porque la verdad cae por su propio peso”, explica Manoli en conversación con este medio.

La sobrina de ‘la tata’ Remedios no niega que los Bosé se portaran bien con su tía, pero vuelve a utilizar el “no es oro todo lo que reluce” para dar su opinión al respecto. “La gente se piensa que porque son famosos todo es gloria y no es así. Ya lo contaré cuando pueda hacerlo, pero yo tuve que salir corriendo cuando ingresaron a mi tía y cuando llegué ya había fallecido”, apunta.

En conversación con ella, y tras las declaraciones de su hermano Felipe en ‘El programa de Ana Rosa’, asegurando que Miguel Bosé la había despedido porque “se le fue la mano”, ella responde contundente: “Que lo demuestre. Yo estoy muy tranquila, pero si dice eso tendrá que demostrarlo”.

Imposible el acuerdo amistoso

Manoli trabajó como secretaria del cantante durante 14 años, pero fue despedida solo un mes después de fallecer su tía Reme. A partir de ese momento se enfrió la relación con el clan, pero lo que nunca imaginaron es que llegarían al punto al que ahora se encuentran: enfrentarse en los juzgados.

Según cuenta a LOOK la otra sobrina de ‘la tata’, Pilar, la intención de ambas siempre fue llegar a un acuerdo con los Bosé antes de recurrir a los tribunales. “¿Por qué no se abren diligencias hasta 2015 si la tía Remedios muere en 1999?”, quiere saber este medio. “Primero intentamos hacerlo todo sin recurrir a la ley. En 2002 le escribimos una carta a Miguel reclamándole ese cuadro porque sabíamos que nos correspondía en herencia. No nos contestó, pasó de todo y entonces en 2005, al seguir sin noticias de él, le mandamos un burofax para pedirle lo mismo. Tampoco respondió nunca así que la única opción que nos quedó es ir a hablar con los abogados. Luego hemos tenido problemas porque cambiamos de representante legal, pero llevamos mucho tiempo con esta historia en manos de abogados”, explica a LOOK Pilar.

Las hermanas P.T. quiere dejar claro que no se trata de ninguna venganza hacia los Bosé. Solo quieren reclamar lo que creen que por ley les pertenece y dejar que la justicia actúe.