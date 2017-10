EXCLUSIVA | La cabeza que sí ha rodado en Sálvame

El plató de Sálvame vive desde hace semanas un cataclismo. La tormenta se desató con el pulso de Jorge Javier. Un órdago que el de Badalona lanzó a la cúpula de la Fabrica de la Tele el pasado 26 de septiembre cuando regresó de sus vacaciones, tal y como adelantó LOOK en exclusiva. Las condiciones, respecto a las publicidades que ingresaba, habían cambiado y no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Que su órdago había hecho efecto enseguida se hizo evidente porque Jorge volvió a conducir ‘Sálvame diario’, el programa al que aseguró que no volvería hasta que no se cumplieran sus premisas. Pues bien, días después de su vuelta, las primeras consecuencias de su victoria ya son una realidad. El primer hecho consumado de que ya nada volverá a ser igual tras su desafío ha sido la destitución de Raúl Prieto, director, junto a David Valldeperas, de ‘Sálvame Diario’.

Tal y como ha podido saber LOOK por fuentes de toda solvencia, Prieto ha abandonado -aunque no de manera voluntaria- su puesto como director para desempeñar otro cargo dentro de la productora. No se marcha de la Fábrica, no. No lo han despedido, pero ha abandonado el puesto que le ha dado todo profesionalmente: la dirección de ‘Sálvame diario’. En su puesto se incorpora Alberto Díaz, otro de los mandamases de ‘La Fábrica’.

La decisión de relegar a Prieto llega solo horas después de que se especulara con el posible despido de dos pesos pesados del programa vespertino de Telecinco: Lydia Lozano y Terelu Campos. Era el portal Bluper el que anunciaba dicha información este miércoles, pero el drama no tardaba en llegar al plató minutos después. Una Lydia completamente abatida a la que apenas se le podía entender debido a las lágrimas y una Terelu muy enfadada daban la cara en un plató marcado por la tensión de este último mes. A ambas mujeres se les acusaba, según informaba Bluper, de no estar a la altura de las exigencias del programa en lo que a aportar información se refiere. Las dos se habrían acomodado en sus sillas y la dirección habría optado por sustituirlas por otros rostros.

El despido, de momento, no se ha llegado a confirmar y en las redes sociales ya se habla de una posible maniobra del programa por ganar audiencia. Sea como fuere, lo cierto es que es innegable que en los estudios de Fuencarral algo está pasando. Quitarle hierro al asunto no ha servido para hacer desaparecer un problema que es ya, con la destitución de Raúl Prieto, un hecho consumado.

El pulso que mantuvo Jorge Javier con La Fábrica no ha pasado inadvertido y la primera cabeza que finalmente ha rodado ha sido la de Prieto. Ni Terelu ni Lydia pueden empañar lo que se esconde estos días tras los muros de Telecinco. La revolución, esa de la que tanto habla Jorge en Gran Hermano, ha llegado para quedarse.