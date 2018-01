Seria, descentrada, triste… Los adjetivos que estos días le dedican a Belén Esteban quien la conoce van en la misma dirección. Desde hace unos días familiares, amigos y compañeros perciben que la de San Blas no es la misma de antes. No bromea, no se muestra tan pizpireta y espontánea como antes y todo ello, unido a su ausencia en ‘Sálvame’ estos últimos días, ha hecho saltar las alarmas. Belén no está bien y, según Lecturas, la razón estriba en que sus negociaciones respecto a su próximo contrato con ‘La fábrica de la tele’ no le han sido favorables. Las condiciones económicas de la colaboradora habrían empeorado y con la seguridad de que no hay nada que pueda hacer cambiar de opinión a la directiva de la productora, los ánimos de Esteban están más bajos que nunca.

Fuentes cercanas a la ex de Jesulín de Ubrique aseguran a LOOK que Belén está agobiada. No se esperaba una bajada de sueldo y le ha pillado por sorpresa lo que ella considera una traición por parte de la productora. Además, este varapalo profesional no le ha cogido tampoco en su mejor momento. Para ella las Navidades son siempre fechas tristes y, tal y como la colaboradora ha expresado a su círculo más cercano, le recuerdan mucho a su padre y a su abuela. Ambas desapariciones le afectaron mucho y cada Navidad supone un trago amargo disfrutar de las fiestas sin dos personas a las que tanto echa de menos.

Para quitarle hierro al asunto, Belén Esteban ha dicho a sus íntimos que son estas fechas y lo que ellas conllevan lo que la tienen tan baja de ánimos estos días, pero los suyos saben con certeza que su bajada de sueldo en ‘Sálvame’ influye y mucho. “Está muy triste y descentrada con este tema”, aseguran a LOOK personas de su entorno. Además, hay que recordar que Belén lleva días sin aparecer en el programa vespertino de Telecinco y, en principio, no hay motivo aparente.

Fuentes del programa deslizaban estos días que el motivo de su ausencia eran unas vacaciones programadas y que no había de qué preocuparse, pero ¿por qué no confirman dichos días libres desde la productora? LOOK se ha puesto en contacto con la Fábrica para saber si unas vacaciones o una posible baja médica había impedido a Esteban ir a trabajar, pero la respuesta ha sido ambigua. “Solo podemos decir que no va aparecer en estos días”, dicen. “Pero, ¿está enferma o se ha ido de vacaciones?”, insiste este digital. “No estamos autorizados a dar más declaraciones”, concluyen.

Nos hemos puesto en contacto con Belén Esteban pero esta no ha querido hacer declaraciones al respecto, aunque antes de colgar no ha dudado en felicitar el año nuevo a este digital.