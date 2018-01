Incombustible, guerrera y en estado puro. Así se mostró Concha Velasco en la edición especial de Reyes de ‘Sábado Deluxe’ y una vez más desnudó su lado íntimo frente a la cámara para desvelar detalles de su pasado hasta ahora desconocidos. Ataviada de un traje en luto riguroso en el que únicamente rompía un foulard rojo, la ‘chica Yeyé’ (78) reivindicó su papel como feminista, “aunque a veces se abusa de ello”, puntualizó. Y es que para la actriz, “ser mujer es muy importante y ser hombre también”.

Tras hacer un repaso vital a los instantes más relevantes de su trayectoria, se detuvo para hablar sobre el acoso en el mundo del cine. Entonces señaló dos episodios de su pasado que dejaron huella en su memoria, haciendo hincapié en un momento que vivió junto al productor Cesáreo González. “Estaba rodando una película en Barcelona y cuando me llevaba en coche al hotel intentó besarme, pero yo le separé”, apuntó Concha. Desveló entonces que al día siguiente firmó con él un contrato en exclusiva e incluso este se convirtió en uno de los productores con los que más llegó a trabajar en su carrera.

Después de revelar lo que para ella parecía ser una anécdota, sí hizo referencia a una situación en la que se sintió verdaderamente incómoda, pero que jamás había desvelado. “¿Sabes el que sí me acosó?, el jefe de producción. Cuando fui a firmar el contrato me dio contra la puerta e intentó darme un beso y le di con la rodilla en sus partes y le crucé la cara”. Pese a que se negó a dar el nombre de esta persona, aseguró que se lo encontró en multitud de ocasiones en la obra que por entonces realizaba: “Él pensó que yo lo iba a contar pero no era el momento de contarlo, ni ahora diré su nombre. Cuento lo que pasó porque viene bien que se sepa el acoso que sufren muchas mujeres. Recuerdo que cuando le veía se tapaba la cara”. ¿Dará más detalles sobre este tipo de episodios próximamente? Solo el tiempo lo dirá.