Los motivos de la ‘traición’ de Bustamante a Paula Echevarría

Hace apenas un par de meses que Paula Echevarría celebraba un gran éxito en su carrera profesional. No se trataba de ningún premio cinematográfico o de un nuevo proyecto televisivo, sino de su consolidación como una de las it girls más influyentes de nuestro país. Aunque muchos de los medidores del éxito en la era digital aún no son oficiales, llegar a los dos millones de seguidores en Instagram es un hito al alcance de pocas celebridades en España. Paula lo ha conseguido, pero su triunfo ha llegado acompañado de la ‘traición’ virtual de su todavía marido, David Bustamante, quien ha optado por dejar de seguirla en dicha red social.

No es la primera vez que el cántabro utiliza la estrategia del ‘unfollow’ (dejar de seguir) para resolver una polémica. Ya la utilizó el pasado mes de octubre para acallar las informaciones que apuntaban a un supuesto romance con la periodista Ares Teixidó. Bustamante se dio de baja como seguidor de su presunta ‘novia’ para escenificar que no había nada entre ambos. Eso sí, parece que este ‘arrebato’ fue temporal, ya que a día de hoy ha vuelto a seguir a Ares.

Pero, ¿qué ha impulsado a Bustamante a dar portazo a la ‘vida social’ de su mujer? ¿Quiere transmitir que entre ellos no queda nada, como hizo con Teixidó? Aunque las teorías son diversas, los hechos y los datos hablan por sí mismos. Por un lado, el éxito de Paula en plena separación y la revalorización de la imagen de la actriz son realidades que superarían el aguante del cántabro. Bustamante tiene la mitad de seguidores que Paula, no se prodiga en apariciones públicas y su aspecto físico acusa un claro desgaste emocional.

En cambio, Paula Echevarría sigue manteniendo esa ‘vida de cuento’ que antes compartía con David, al menos en lo que ha Instagram se refiere. A base de autocontrol ante la prensa y una sonrisa imperturbable ante las preguntas más directas sobre su crisis matrimonial, la actriz no ha dejado de prodigarse en eventos y patrocinios en los que disfruta, por ejemplo, de grandes fiestas de cumpleaños o de escapadas a la nieve en las que se divierte al mismo tiempo que engrosa su cuenta bancaria.

Fuentes consultadas por LOOK así lo confirman. Según Personality Media, agencia especializada en el estudio de las sinergias entre las marcas y los personajes famosos, “Paula ha aguantado mejor el choque, quizás por una mejor presencia en medios”. Su marca personal sigue acompañada de altas puntuaciones en valores positivos como “naturalidad o modelo a seguir”, pero también en “elegancia y atractivo”. Salvo una ligerísima bajada en el valor “confianza”, los parámetros de la actriz no se han alterado con la crisis matrimonial. No sucede lo mismo con Bustamante, quien ha sufrido una “caída de casi un punto en la variable ‘familiar’ y obtiene su puntuación más baja en el valor ‘modelo a seguir’”. Por tanto, desde la citada agencia aseguran que “David no ha quedado en tan buen lugar como Paula” con esta ‘separación’.

Desintoxicación

Por otra parte, fuentes cercanas a David Bustamante afirman a este digital que la sobreexposición mediática de Paula supera por completo al cantante. Su fuerte temperamento y su delicado estado de ánimo han llevado al entorno profesional del cantante a aconsejarle mantener un perfil bajo y no estar pendiente de las redes sociales de su esposa, para ‘desintoxicarse’ así de la influencia negativa que el éxito de Paula ejerce sobre él.

Por si el fulgurante ascenso de la mujer con la que ya no comparte su hogar no fuera lo suficientemente doloroso, se añade otra incógnita a la ecuación. Se trata de la persona a la que ambos más quieren, su hija Daniella. Según parece, Bustamante no estaría de acuerdo con la exposición a la que está sometida la niña por el protagonismo mediático de su madre. Sin embargo, cuando algún seguidor de Paula le ha afeado a la actriz este comportamiento en las redes, Bustamante no ha dudado en salir en defensa de su mujer.

🤣🤣🤣❤❤❤ #MamiYDani #PencasOnTheSnow #EsosGirosTraicioneros #MorirDeRisa #MorirDeAmor Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 7:45 PST

Lo que finalmente sucederá en este matrimonio aún es una incógnita, pero la dura prueba que está suponiendo la separación ha sacado a la luz las fortalezas y las debilidades tanto de Paula Echevarría como de David Bustamante. El partido no ha terminado todavía, pero, de momento, la actriz va ganando por goleada.