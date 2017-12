La gran bronca que protagonizaron en público desde un restaurante de Barcelona el pasado 6 de noviembre, las posteriores ‘escapadas’ nocturnas del blaugrana, el varapalo en la salud de Shakira que la ha obligado a cancelar su gira o la ausencia de fotografías juntos en redes sociales desde el pasado 15 de octubre, disparan todas las alarmas. ¿Están en crisis Shakira y Piqué? O lo que es peor, ¿puede ser este el final de la pareja? Si bien la de Barranquilla nunca tarda en desmentir este tipo de informaciones, esta vez no ha sido así y todos estos episodios sucedidos en las últimas tres semanas, envuelven una realidad nunca antes vista en la pareja. Una realidad que evidencian, no solo que no se han dejado ver juntos, sino que el estado anímico de Shakira no atraviesa su mejor momento.

Por lo pronto y ante este horizonte de hermetismo entre ambos, la última decisión que ha tomado la de ‘Me enamoré’ para fortalecer este blindaje y evitar que se hable sobre ella o sobe su relación, ha sido la de cambiar de otorrino. Tal y como ha podido saber LOOK, el doctor que pasa consulta en una prestigiosa clínica de Barcelona y que fue el responsable de su diagnóstico ha sido sustituido por otro doctor. “Ya no la trato y no sé cuál es su evolución”, desliza el galeno a este digital con total rotundidad.

Una decisión por parte de Shakira, la de apartar a su médico de confianza, que coincide con el momento en el que LOOK se hizo eco de todo lo que ocurría con su salud. De hecho, en aquel artículo publicado el pasado 16 de noviembre, el doctor aseguraba que Shakira “tendría que pasar por consulta para seguir su evolución de manera periódica”. Es más, el especialista se hacía totalmente responsable de su diagnóstico: “Soy el ‘culpable’ de que Shakira haya cancelado su gira. Habrá que ir viendo su evolución para saber si la hemorragia se reabsorbe por sí misma o por el contrario, es necesaria una intervención quirúrgica posterior pero parece que esta evolución es positiva”, comentaba entonces.

Los otros hechos contrastados que dejan entrever la crisis

Resulta lógico pensar en que si Shakira y Piqué no atraviesan su mejor momento, no quieran dar ningún tipo de pista al respecto. De hecho, es difícil imaginar que la decisión de cambiar de médico por parte de la de ‘Chantaje’ sea solo fruto de la casualidad. Y es que, apenas unos días después de que LOOK revelara la última hora en su salud, la prensa se hacía eco de otro acontecimiento poco agradable para ambos: la bronca a plena luz del día que la artista protagonizó con con Piqué en la crepería ‘Crep Nova’, uno de los locales gastronómicos con mejor reputación de la Ciudad Condal.

Una vez más, con el objetivo de pasar desapercibida, Shakira vestía con ropa deportiva y sin maquillaje para la ocasión y a los pocos minutos, llegaba su pareja con sus dos hijos, Milán y Sasha. Sin embargo, no estuvieron nada cariñosos. No hubo besos. No hubo abrazos. Solo malas caras que presiagaron lo peor. Algo pasaba entre ellos y llamó la atención ver a la colombiana romper a llorar según relataron varios testigos presenciales a la revista ‘Cuore’. Un episodio muy desagradable para sus protagonistas que, además de confirmar el peor momento anímico en la vida de la artista, dio paso a algo peor: las posteriores ‘escapadas’ de Piqué en solitario por la vida nocturna catalana.

Mientras Shakira se preocupa por blindarse contra ‘dimes y diretes’, el defensa central ha preferido desquitarse y se ha dejado ver en la noche catalana sin su pareja en, al menos, dos ocasiones. “Piqué ha acudido al casino de Barcelona. Estuvo un rato en la ruleta y después se bajó a otra sala que hay justo debajo”, confirmaba un testigo presencial a LOOK. Una juerga que se alargó hasta las 05:00 de la mañana tras un partido de la Copa del Rey celebrado en el Camp Nou, donde el futbolista anotó uno de los cinco goles de su equipo. Algo que también fue noticia, ya que no lo celebró haciendo el característico gesto con sus dedos, que siempre realiza en honor a Shakira.

En conclusión, todas estas informaciones han puesto en jaque en apenas tres semanas a una de las parejas más seguidas de los últimos años. Ellos lo saben, y con más recelo que nunca, se protegen más que nunca contra la rumorología. Por lo pronto, Shakira ya ha cambiado de médico para evitar nuevas filtraciones. Y eso es un hecho contrastado.