María Jesús Ruiz tomó una decisión a principios de noviembre que, sin duda alguna, trastocó su vida. Atándose a aquella frase que sostiene que el corazón atiende a razones que la razón no entiende, la modelo se puso el mundo por montera y retomó su relación con José María Gil Silgado. Olvidó entonces todos los improperios y acusaciones que los dos se habían dedicado en un plató, pese a ser consciente de que esto les posicionaría una vez más en el ojo del huracán. En mitad de la tormenta y consciente de que su credibilidad se resquebrajaba por momentos, la jienense se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para defender el amor que siente por su pareja a lo Romeo y Julieta y ‘poner patas arriba’ las declaraciones que ella misma dio sobre el empresario hace tan solo unos meses.

Tensa y con una media sonrisa en sus labios, María Jesús ha revelado cómo fue el primer acercamiento con José María, un día después de romper con el padre de su segunda hija, Julio Ruz. Mediante un mensaje telefónico que trataba de dejar atrás las rencillas del pasado, María Jesús escribió a Gil Silgado para que la cordialidad volviera a reinar en la vida de ambos y cuatro días más tarde, se encontraron el uno frente al otro. “Subió a casa y nos abrazamos muy fuerte. Me cogió la cara y me dijo que me quería. Nos preguntamos qué nos había pasado y nos echamos a llorar“, ha confesado la maniquí.

La reconciliación era un hecho, pero las palabras de ambos no podían ser borradas de un plumazo. Era la propia María Jesús la que había acusado a José María de varios delitos de los que ahora se arrepiente: “Estaba muy vengativa porque me llamó mala madre y dijo que era chica de compañía. Es muy controlador y celoso y en la cárcel se triplicó...Me inventé que era un maltratador psicológico para hacerle daño. Fui muy mala, súper mala porque era una acusación muy grave. Me equivoqué”. Sus declaraciones fueron a principios de año y narró numerosos sucesos de los que ahora se arrepiente. “He llegado a fingir mis lágrimas delante de las cámaras para hacerle daño”, ha comentado.

Su relación comenzó en el año 2010 y cinco años más tarde llegaba a su fin: “Antes de que yo rompiera con él me dijeron varias personas que se le amontonaban las condenas, que nunca saldría de la cárcel y que yo también iría de cárcel en cárcel. Me asusté“. Pero, ¿qué ha cambiado en él para que María Jesús haya querido darle una segunda oportunidad? “Él no ha cambiado, pero no es tan delincuente ni me quiere hacer tanto daño. Lo que le dolía a él es que me hubiera ido con otro”. Sin embargo, este retorno no ha sido fácil, pues la familia de la modelo tenía una conversación pendiente con el sevillano. “Para que esto funcionara Gil Silgado tuvo que pedir perdón a mi familia. Mi hermano pequeño le dijo que le había dolido mucho que contara a periodistas que había estado de juicios y que había hecho mucho daño a mi madre”, dijo María Jesús.

Gil Silgado se encontraba a escasos metros de Ruiz. El empresario estaba en los estudios de Mediaset, pero no apareció por lo que se convirtió en el protagonista invisible. Ni siquiera cuando la hija de Gil Salgado, Anabel, y María Jesús se enfrentaron en el plató. La modelo también tuvo palabras para Julio Ruz: “Mi etapa más amarga y más dura de mi vida fue cuando estaba con Julio. Teníamos caracteres incompatibles y solíamos enfadarnos mucho porque él tenía un pasotismo ofensivo. Cuando yo estaba embarazada se iba de copas… Habitualmente bebe”. Acusaciones a las que quizás querrá responder Julio y que probablemente den mucho de qué hablar.