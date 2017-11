Desvelamos el negocio de Emiliano Suárez que podría alejarle de su familia

La prestigiosa joyería ‘Suárez’ ha firmado desde el anillo de diamantes que regaló el Rey Felipe a Letizia por su compromiso hasta muchas de las joyas que las actrices han lucido en la red carpet de los Goya. Esta fama ha llevado a la empresa familiar a protagonizar multitud de portadas del papel cuché, sobre todo, la cara visible del imperio, Emiliano Suárez, uno de los principales invitados de todo photocall que se preste. En los últimos tiempos era su relación con Carola Beleztena la que copaba más titulares, sin embargo, en esta ocasión ha sido un cambio de rumbo en su faceta profesional lo que le devuelve a la actualidad mediática. Emiliano podría alejarse de su familia, e incluso desvincularse de la compañía debido a este último giro de timón. Él mismo desvela a LOOK que ha ampliado sus miras de futuro.

[6 firmas de joyería ‘made in Spain’]

En su cabeza ya no solo resuena la joyería en la que trabaja desde hace 18 años y así se lo confiesa a este medio. “En septiembre llegué a un acuerdo con mi familia para no seguir como ejecutivo. Ahora he fundado mi propia empresa“, dice a este medio. Ante la duda de que Suárez pierda con esta firme decisión a uno de los cinco miembros familiares que componen la directiva, Emiliano cierra filas: “No dejo la empresa de mi familia. Mi foco principal sigue estando ahí“. Palabras que confirman que no se desvincula de los 75 años de historia de su familia, ni tampoco de todos los cargos hasta ahora desempeñados.

El director de marketing estratégico en la joyería Suárez quiere ampliar su público y no solo se limitará a asesorar a esta firma tan prestigiosa. Irá mucho más allá. “Quiero externalizar mis servicios. Desde ahí seguiré dando servicio a Suárez y a otras más”. Este proyecto se inició en septiembre y saldrá adelante siempre y cuando no afecte ni un ápice a la firma familiar. Para él y los suyos Suárez sigue siendo lo más importante. “Ahí haré más ruedo abarcando una parte que no quería morirme sin hacerla, siempre que no entre en conflicto con la nuestra“, confiesa.

[El otro robo en la joyería Suárez en la que Urdangarín compró el anillo de Letizia]

Este no es el único proyecto en el que Emiliano se encuentra inmerso. Su vida dio un giro radical cuando comenzó su relación con su actual mujer, Carola Baleztena, con la que mantiene una idílica relación desde hace casi dos años. Lejos ya quedó su imagen de bon vivant.