Froilán de Marichalar ha pasado página. Si hace solo unos días LOOK confirmaba su ruptura con Mar Torres-Fontes, ahora el hijo de la duquesa de Lugo parece que ha superado el ‘duelo’ con una nueva amiga. Se trata de una joven de larga melena rubia y de su misma edad (19 años) con quien se se ha dejado ver a su salida de de la universidad privada en la que el joven estudia Empresariales en Madrid.

Como cualquier otra pareja de jóvenes, el sobrino del rey Felipe VI y su amiga estuvieron riendo juntos en presencia del resto de grupo de amigos y compañeros. Froilán no paró de gastarle bromas e incluso le echó el agua de una botella a la joven por su cabeza. Según recoge la revista ‘Pronto’ en una serie de fotografías exclusivas, finalmente ambos acaban regresando a clase juntos con mucha complicidad.

Su primer desengaño amoroso

Esto sucede solo unos días después de que el nieto de don Juan Carlos y doña Sofía haya roto su relación con Mar, quien ha protagonizado la primera historia de amor de Froilán.

Según ha podido saber LOOK, aunque Mar no ha llevado bien la presión mediática derivada de su relación con el sobrino del Rey, esta no ha sido la razón de su ruptura. Lo ocurrido entre ellos es algo que solo les atañe a ellos y la prensa no ha jugado, en ningún momento, un papel protagonista. De hecho, tal y como este digital explicaba, ya son varias las salidas de ocio en las que su hasta ahora la inseparable novia de Froilán no le ha acompañado. Ya extrañó que no le acompañara en la corrida benéfica que organizó su amigo Gonzalo Caballero, pero es que tampoco estuvo junto a él en una boda a la que acudió en Sevilla, ni en las fiestas del Pilar de Zaragoza.

Aunque es posible que mantengan la amistad que un día les unió, lo cierto es que Froilán no ha tardado en darle otra oportunidad al amor, tal y como recogen las últimas imágenes publicadas por ‘Pronto’.