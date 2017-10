Las inquietudes de Terelu Campos en su momento más incierto

Terelu Campos tenía este viernes a las seis y media de la tarde una cita muy especial. La colaboradora aparecía sonriente en la multitudinaria firma de libros que le esperaba en una librería de la localidad madrileña de Getafe, aunque la mayoría del público asistente no solo acudía por la firma de puño y letra que la hija de María Teresa iba a escribir en su ejemplar. También deseaban darle ánimos, pues eran conscientes de la fatídica semana que Terelu ha sufrido desde que se conociera este miércoles su posible despido de ‘Sálvame’. Ella necesitaba apoyo y ellos estaban encantados de darle el calor que requería.

Sin embargo, el rostro de Terelu no revelaba el malestar que hace tan solo tres días mostró en el plató del programa que conduce Jorge Javier Vázquez. Ni tampoco sus palabras. Sin desazón aparente y después de digerir la posibilidad de que la cúpula del programa dejara de contar con ella, Terelu se ha mostrado más sosegada que el día en el que saltó la noticia. “Yo estoy tranquila. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. No siempre uno está brillante y lo que hay que intentar es estar bajito los menos días posibles. Nadie dijo que esto fuera fácil“, ha comentado la que fuera presentadora de ‘Telemadrid’. Y es que, según informó ‘Bluper’ ni Terelu ni Lydia Lozano habrían estado a la altura de las exigencias del programa en lo que a aportar información se refiere.

Pero, ¿quiere continuar su colaboración en ‘Sálvame’ después de que supuestamente los mandamases de ‘La Fábrica’ criticaran su trabajo? Ella es contundente. Eso sí, no posee más información que la hasta ahora publicada. “A día de hoy sigo queriendo estar en Sálvame y de momento, tengo mi trabajo. El día que no lo tenga me plantearé cosas y si me las planteara no las contaría hasta que fuera firme”, ha dicho Terelu. Sin embargo, no ha querido perder la oportunidad para hacer un llamamiento a quien se plantea que su papel podría ser prescindible: “Espero que el día que no les parezca bien me avisen con tiempo para buscarme las castañas”.

¿Y su madre?, ¿cómo está?, ¿finalmente los proyectos televisivos de María Teresa son un hecho? , ¿lo desvelará en su entrevista con Bertín? “Mi madre está muchísimo mejor. Ahora mucho más atareada porque en los últimos días ha grabado su programa con Bertín y también el de Risto. De todos modos, lo que habló con Bertín no lo sé”. Y es que según apunta la hija de Teresa, el futuro de su madre no está del todo definido. “Del proyecto de mi madre no se sabe nada. Sólo sé que hay personas que están preparando proyectos para Teresa. Eso es lo que a mí me consta”.

Pese a todo, la acogida de su aventura literaria le aporta infinidad de momentos positivos. “Estoy contentísima. En este proyecto he puesto el corazón y que la gente responda es un regalo“, ha revelado. Mientras que su devenir televisivo es una incógnita, su presente en las librerías es sinónimo de éxito.