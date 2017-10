Bertín no ha sido el único que ha dejado de hablar a Arévalo

El conflicto entre Bertín Osborne y Arévalo ha dejado al descubierto los problemas -entre otros, económicos- que arrastra este último. Una foto con el Rey Juan Carlos y su hija Elena hizo prender la mecha de su amistad, pero fue la posterior intervención (intervenciones, mejor dicho) del humorista en ‘Sálvame’ lo que terminaron por hacerla explotar. Así las cosas y con un Arévalo convencido de que no ha hecho nada malo para terminar así con su ‘mellizo’, LOOK descubre cómo se desarrolla mientras tanto el otro enfrentamiento, en este caso familiar, que Paco mantiene. Un conflicto que él recordó en su intervención en ‘En tu casa o en la Mía’ de TVE cuando su relación con Bertín era casi fraternal y parecía una broma de mal gusto el predecir la ruptura de su amistad.

“Según creo, mi padre está bien. Vino a verme al teatro y después sucedieron unas cosas con mi hermana y no nos hablamos. Como mi padre está en casa de mi hermana porque siempre han estado juntos pues eso hace que no nos veamos. Yo lo quiero mucho y mi padre sabe que para mí es lo más importante. Es mi referente y mi ídolo”, decía Arévalo ante un Bertín estupefacto. La cara del cantante era un poema y no pudo evitar preguntar cómo podría solucionarse esas rencillas familiares. “Mira, Bertín, yo no he hecho absolutamente nada para estar así. Yo tengo la hoja de servicio muy limpia y estos años que ha estado enferma mi mujer no ha habido ni un momento por la parte contraria de decir ‘Voy a llamar a mi hermano o voy a ir a verle’. Por tanto, yo no voy a mover ficha. Me es igual. Yo sé que con mi padre me he portado muy bien y que lo adoro. Papá, te mando un beso”, terminaba desahogándose Paco.

Aquella confesión pillaba por sorpresa a todos. Ni siquiera Bertín sabía de esa enemistad entre los hermanos. Sin embargo, LOOK ha podido descubrir qué pasó entre ellos y si la familia volvió o no a unirse. “A los pocos meses de emitirse el programa tuvimos una conversación y limamos asperezas. Ya lo hemos arreglado y mantenemos el contacto”, ha explicado Arévalo a este digital.

Por su parte, su hermana mayor, Consuelo, que compartía la postura del cómico en el enfrentamiento que este mantenía con su otra hermana (solo por parte de padre) también ha desvelado que esas rencillas son cosas del pasado. “Ahora mismo la relación de Paco con su padre es muy buena. Se ven todos los días y se preocupa por su salud”, comienza a explicar. “Es verdad que hace un tiempo hubo una brecha en la familia, pero como en todas las familias. Eso está superado y hemos vuelto a estar muy unidos”, prosigue Consuelo.

Según ha podido saber LOOK, esta última y Arévalo ahora mantienen una relación cordial con su hermanastra. De hecho, hay evidencias gráficas en las redes sociales de que Paco visita habitualmente a su padre, con el que siempre ha estado muy unido. También lo está con su abuelo el hijo del cómico, Paquito, que suele inmortalizar cada unas de sus visitas con él.

Esta reconciliación supone un soplo de aire fresco en la complicada situación que vive Arévalo. Con ciertos problemas económicos y su amistad con Osborne completamente rota, el futuro del humorista es gris. Bertín siempre ha sido un apoyo inestimable para él y la fractura de su amistad es un fuerte varapalo. “Lo nuestro no va a mejorar ni empeorar porque yo no he hecho nada malo”, decía Paco este mismo jueves usando el mismo argumento que un día utilizó en el enfrentamiento que mantuvo con su hermana. Ojalá que en este caso, el final también sea feliz.