Nacida en 1992 en Santa Cruz de Tenerife, Sara Sálamo (25) se ha convertido en objetivo de la prensa en estos últimos días. ¿La razón? La actriz podría ser la última ilusión en el corazón del jugador del Real Madrid, Isco Alarcón (25). Y es que un año y medio después de haber roto con la madre de su hijo, Victoria Calderón, el centrocampista ha mostrado públicamente su interés por la tinerfeña a través de su cuenta de Instagram, donde ambos ya han intercambiado más de un ‘like’ en diferentes fotografías. Pero, ¿cómo es ella? ¿En qué cualidades se habría fijado el deportista?

‘Colchonera’, animalista y defensora de Derechos Humanos

Lo primero que llama la atención de la artista es que es una ‘colchonera’ declarada. De confirmarse la relación, esta primera característica hace probable que ambos tengan más de un desencuentro en sus conversaciones futbolísticas. Una curiosidad que, sin embargo, no le importaría demasiado al malagueño, teniendo en cuenta que la actriz tiene otros muchos atributos por los que la estrella merengue se habría fijado en ella. ¿Entre otros? Que le gusten los niños, teniendo en cuenta que, como ya se ha recordado en estas líneas, Isco es padre de Francisco Jr., alias Isquito (de 3 años), fruto de su anterior relación.

De hecho, Sara Sálamo ha colaborado con el público infantil más desfavorecido en una ocasión. Sucedió cuando participó en la gala de la Fundación Mundi en 2015, dedicada a defender el derecho de los niños a crecer en familia. Pero, además, la joven es una activista reconocida en favor a los Derechos Humanos y quiso colaborar con su presencia en el ‘Shangay Pride‘, uno de los actos en el marco del Orgullo Gay 2014, en favor de los derechos LGBT.

Por otro lado, la intérprete de ‘Astronautas‘ está a favor del vegetarianismo y es deportista, feminista y animalista según defiende ella misma en diferentes fotografías de sus redes sociales. Una serie de características que se sumarían a su pasión por la escritura -tiene un blog llamado ‘Las llaves de casa‘ donde comparte sus reflexiones de la vida con sus seguidores- y también por la lectura -colaboró en el lanzamiento del libro ‘Me olvidó decir te quiero y otros relatos cortos‘ de Lorena Córcoles Borrás, en noviembre de 2015-.

Galicia no arde. A Galicia la han incendiado. 🖤 Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 3:41 PDT

El actor Raúl Mérida: su única pareja conocida

Su anterior relación y la única conocida hasta la fecha es la que ha mantenido con el también actor Raúl Mérida, a quien conoció en el rodaje de ‘Tres 60‘ en 2012 en San Sebastián, bajo las órdenes de Álex Ezkurdia y producida por Santiago Segura. Desde entonces, ambos no han escondido su complicidad ni sus sentimientos, tanto en la vida diaria -se dejaron ver en la grada de la Mutua Madrid Open en los años 2015 y 2016- como en las diversos estrenos en las que han coincidido -como fue la de ‘Mi gran noche’ (2015)-. Aunque en nuestros días, ninguno de los protagonistas ha desmentido si siguen o no el noviazgo, la verdad es que desde hace tiempo que no se les ha vuelto a ver juntos, siendo esta una de las primeras pistas que apuntarían a este nuevo capítulo amoroso en la vida de la intérprete.

Es precisamente en el blog de la actriz donde ya se empieza a alimentar el rumor de su posible nueva relación con el jugador. “La felicidad es Isco como novio y yo te envidio porque él me gusta muchísimo pero no soy famosa como tú. Entonces, él nunca me considerará tampoco en Instagram”, responde una de sus lectoras en su último post, cuyo título plantea la pregunta: “¿Qué es la felicidad?”.

Su vida profesional

Por su parte, en el terreno profesional, Sara Sálamo presume de haber hecho su primer corto cuando solo tenía 11 años. Fue su padre quien lo dirigió y “el culpable” de que encontrara su pasión en las clases extraescolares de teatro de un modo tan incipiente. Posteriormente, estudió Bachillerato de Arte en la Escuela de Arte Fernando Estévez de Tenerife y se matriculó en la carrera de sociología en ULL.

Tras hacer sus primeros pinitos interpretativos en Canarias y ser imagen de diferentes firmas de primera línea como Tommy Hilfiger, Coca Cola o Peroni, esta guapa canaria comenzó la carrera de periodismo en la UCM en 2011, para terminar realizando colaboraciones esporádicas como actriz en series de éxito de la época como ‘Águila Roja‘, ‘Aída‘ o ‘Con el culo al aire‘. Su nombre sonó con fuerza gracias a su personaje de Cayetana en ‘B&B‘ (Telecinco. 2015) y actualmente ha vuelto a esta cadena para actuar en la ficción de más audiencia en la actualidad: ‘La que se avecina’.

Ser tu Sugar Baby es lo más @chiapella_camara_oficial 🙌🏼 Qué maravilla de serie, me lo pasé como una niña chica. Gracias @alber_caballero @lauracaballero_ 💙 y a la familia de Montepinar. Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 3:33 PDT

En resumen, la vida le sonríe a la canaria, quien en los profesional se ha ganado un hueco en el panorama nacional. ¿Será también así en el amor? ¿Se confirmará su historia con la estrella madridista? El tiempo dirá.