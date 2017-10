No es una periodista que deje indiferente y a menudo ha sido criticada por su aparente imparcialidad. Pero, debates aparte sobre la objetividad de Ana Pastor en la profesión, en lo que si está de acuerdo la mayoría del público es en que la periodista no suele hablar de su vida privada. Hasta ahora. La presentadora de ‘El Objetivo‘ ha querido compartir una carta abierta a su hijo de siete años en su última columna de opinión de ‘El periódico‘.

“El mundo entero se para durante un rato”

La presentadora de ‘Lasexta‘ ha elegido su columna semanal del diario catalán para escribir una oda de amor al hijo que tuvo con el también periodista Antonio García Ferreras en el año 2010. En ella, Pastor se deshace en halagos hacia el pequeño. “Me embeleso mirándote cuando no te das cuenta. Y al oírte decir que los mejores días de tu vida de este año han sido los días en los que me he sentado contigo a pegar cromos en tu álbum. Otro de tus regalos. Como cuando oigo tu maravillosa risa a carcajadas por encima de los gruñidos de Bugs Bunny. Nos sentamos juntos a verlo y el mundo entero se para durante un rato”, relata en sus líneas.

Además de desnudar sus sentimientos, la comunicadora aprovecha la misiva para lanzar un mensaje político a colación de sus conversaciones más íntimas con el pequeño: “Me preguntas si Donald Trump tiene madre y lo que ella debe de pensar al oírle hablar así de mal de las mujeres”, esgrime.

Cabe reseñar que la exposición de Ana Pastor se publica solo unos días después de que se hayan hecho tantos chistes en redes sociales sobre el pequeño a colación del debate del independentismo catalán y del trabajo de sus padres en televisión. Tanto es así que además de los muchos tuits que comparten los usuarios al respecto, la propia cadena en la que ambos trabajan ha preparado con sentido del humor una promoción de ‘Salvados‘ que Jordi Évole comparte como hipotético ‘canguro’ a 6 euros la hora del hijo de Pastor y Ferreras.

Muchos nos lo preguntáis. ¿Por qué no ha vuelto todavía Salvados? No he podido aguantar más. Os lo cuento aquí en exclusiva.

Próximamente. pic.twitter.com/1vmHafVLwc — Jordi Évole (@jordievole) 22 de octubre de 2017

El hijo de Ferreras y Ana Pastor ha aprendido a afeitarse solo y está tocando la armónica en su salón improvisando letras — Jardiner (@Jardiner_) 21 de octubre de 2017

El gran perjudicado por lo de Cataluña es el hijo de Ferreras y Ana Pastor, ese niño lleva un mes sin ver a sus padres. — Ayoze Nanotto (@nanootto) 21 de octubre de 2017

Hoy es un día crucial, el hijo de Ana Pastor y Antonio García Ferreras emprende un viaje lleno de aventuras hacia Barcelona #El155ARV pic.twitter.com/EG1TdFqj0t — Jose Díaz (@JocheDiaz) 21 de octubre de 2017

Veréis que cosa más emocionante cuando el hijo de Ana Pastor y Ferreras se entere de que tiene padres. — Agente Craich (@ACraich) 21 de octubre de 2017

El hijo de Ana Pastor y Ferreras se ha ofrecido como mediador entre Puigdemon y Rajo para “solucinar las cosas y poder ver más a mis padres” — DAMY (@DjotaDamy) 23 de octubre de 2017

Me imagino al hijo de Ferreras y Ana Pastor todo el día solo, cazando su comida y tejiendo su propia ropa, jajajajaja. — El Formalito (@El_Formalito) 16 de octubre de 2017

El hijo de Ferreras y Ana Pastor se llama Mowgli. — Recaredo McCartney (@haikumonguer) 22 de octubre de 2017

El hijo de Ana Pastor y Antonio García Ferreras ya llama “Papá” y “Mamá” al mando a distancia de la tele. pic.twitter.com/kBh5JpsYFs — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 23 de octubre de 2017

Por otro lado, resulta cuanto menos curioso que Ana Pastor hable tan abiertamente de su vida más familiar. De hecho, una de las últimas veces que lo hizo (y también de las únicas) fue en el programa ‘El Hormiguero‘ a colación de la dimisión de Esperanza Aguirre. En aquella ocasión, Pastor le relató una anécdota muy personal a Pablo Motos: “Terminé con Esperanza Aguirre y me puse de parto cuando todavía me quedaba un mes”, aseguró al tiempo que quiso dejar claro que el primer ramo de flores que recibió tras dar a luz fue el de la política.