Alba Carrillo aclara las dudas sobre su posible boda

Había muchas ganas de ver a Alba Carrillo y David Vallespín hacer planes juntos. Desde que comenzasen su relación sentimental, poco antes de que la modelo iniciase su aventura en ‘Supervivientes’, David jamás había acompañado a su chica a un evento con prensa. Sin embargo, la fiesta de Halloween organizada por el Parque de Atracciones de Madrid ha servido para que ambos descongelen esa distancia y hermetismo mediático.

Además, la actualidad en torno a la pareja no puede estar más pujante, después de que Kiko Hernández soltase hace unas horas en ‘Sálvame’ un bombazo que apuntaba a que Alba Carrillo y David Vallespín se casarán en 2018. Una noticia que ha causado un gran revuelo pero que ha sido negada por ellos mismos en el evento antedicho.

El ingeniero lo tiene claro: “Lo desmentimos rotundamente”. Una frase que provocó la reacción inmediata de Alba: “¡No tan rotundamente!”, en un tono claramente irónico. Pues ella misma, pocos minutos antes, en el photocall afirmaba que no, que de momento no habrá boda “lo pienso y me da como ardor de estómago” decía entre risas.

[Puedes leer: Alba confirma si ha recibido demanda de Fonsi]

Incluso, la pareja se ha permitido el lujo de seguir bromeando al respecto mientras caminaban por el Parque de Atracciones: “¿Pero quién va a querer cargar conmigo?, dijo la modelo. Sin embargo, parecen muy enamorados, tanto que David, a pesar de no sentirse muy cómodo entre cámaras, sonreía a sabiendas de que esa es la consecuencia de estar con Alba Carrillo: “Pobre… le da mucha vergüenza”, le justificó Alba Carrillo.

Ya vive con David Vallespín

Con boda o sin ella, lo cierto es que Alba ha vuelto a recuperar la ilusión y su sonrisa delata a una mujer enamorada y que quiere volver a ser feliz con su pareja. Su primera aparición pública es un paso muy importante para ella. Y no es el único. Su paso por el Parque de Atracciones ha sido muy fructífero en lo que a noticias se refiere, ya que también ha confesado que ya está viviendo con David Vallespín. Él ha ido mudándose con ella progresivamente, llevándose a su casa algunas cosas. Y es que no tenía otra opción porque Alba lo tiene claro: “A mí no me vuelven a echar de mi habitáculo”, en clara referencia a sus exparejas.