Belén Esteban celebra una fecha muy especial, a pesar del sabor amargo que le ha dejado su duro enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez en su regreso a la televisión tras el confinamiento durante la crisis de la COVID-19. Un encontronazo que centró toda la atención de su reaparición, pero que no impidió que la de Paracuellos anunciara a bombo y platillo su intención de pasar por el altar (eclesiástico) para casarse con ‘su Miguel’ como Dios manda. Una de las cuentas pendientes que Belén saldará en los próximos meses y que se suman a otras de índole personal y económico que repasamos hoy, un día clave para ella.

22 de junio de 2019. Hace justo un año, Belén Esteban y Miguel Marcos se daban el ‘sí, quiero’ en una boda civil celebrada en la finca alcalaína Vega de Henares. En la más estricta intimidad y frente a 290 invitados, ambos derrochaban felicidad en uno de los días más especiales de su vida. Transcurridos 365 días, la de San Blas ha vuelto a primera línea de combate con algunas que otras cuentas pendientes: recuperar la vida de pareja con su marido, reconstruir su economía, su deseo de ser madre e impulsar su firma de decoración.

Tras jurarse amor eterno, la pareja ha disfrutado de un año muy bonito y lleno de recuerdos. Sin embargo, no todo el camino ha sido de rosas. Al decretarse el estado de alarma, la ‘princesa del pueblo’ decidía retirarse de su trabajo delante de las cámaras y guardar cuarentena en su chalet a las afueras de Madrid. “Tengo un problema, diabetes, soy de alto riesgo. El director me llamó y me dijo que era mejor que estuviera en casa”, explicaba así. Lo que conllevó a la complicada decisión de no volver a pisar un plató para no caer enferma. Incluso una vez comenzada la desescalada en Madrid, Belén decidió permanecer en su domicilio y no fue hasta este pasado sábado 20 de junio cuando reapareció en ‘Sábado Deluxe’, haciendo estallar la bomba gracias a la dura bronca con el Jorge Javier.

Teniendo en cuenta que Belén pertenece al grupo de riesgo y que Miguel trabaja en el sector sanitario como conductor de ambulancias, la pareja consideró que lo más conveniente era estar separados durante el confinamiento. Así, él se marchó a su piso de soltero, mientras que ella permaneció en su domicilio acompañada de su hija. Empezaba así un periodo de aislamiento que comenzó siendo un tiempo de descanso y se convirtió en tres largos meses separados. Ahora, después de cumplir estricta cuarentena, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha vuelto a compartir techo con su marido. Era ella misma la que confesaba lo difícil que había sido vivir alejada de ‘El Migue’ durante tantas semanas. “La verdad es que ha sido un poco duro, no te puedo engañar. Nos hemos echado mucho de menos los dos”.

Su larga ausencia de los platós de ‘Sálvame’ y de las noches de ‘Sábado Deluxe’ ha acarreado que sus ingresos se vean reducidos notablemente. Solo cobraba una pequeña parte de su contrato por la sección de cocina que hacía por las tardes en el programa. Además, su firma de decoración sufrió un importante descenso de las ventas durante la pandemia. Las ventas de sus velas pasaron a ser «residuales», tal y como nos confesó el responsable de comunicación de ‘Home Decor’.

Belén Esteban y la maternidad

La de Paracuellos no solo ha tenido que reinventarse en su trabajo creando su propia sección y separándose de su pareja, sino que ha visto cómo su sueño más deseado se ha ido al traste en cuestión de días. Después de protagonizar una de las bodas más seguidas mediáticamente, Belén Esteban gritaba a los cuatro vientos su deseo de convertirse en madre.

Pero parece que la suerte no está de su parte, pues sus intenciones de quedarse embarazada resurgieron de las cenizas unas semanas antes de decretarse el estricto confinamiento. Su propósito de tener un hijo junto a Miguel Marcos quedó aplazado dada la distancia física que les ha separado. Ahora que las aguas han vuelto a su cauce, quizás vuelvan a intentar convertirse en padres. Y es que, la pareja ha celebrado su primer aniversario de boda de una forma un tanto inusual: con una separación obligada y un sueño que esperan cumplir lo antes posible.