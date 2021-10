Zara: vuelve la sección más esperada de la firma ‘low cost’

La espera ha llegado a su fin. Zara ha rehabilitado una de las secciones que más éxito tiene de su página web. Special Price ha vuelto. Después de varias semanas desaparecida, dicha línea de la firma low cost de Inditex vuelve a estar disponible después de que hayamos entrado en une nueva estación: el otoño. No hay mejor noticia que esa, pues las prendas del momento pueden estar rebajadas hasta el 70 %.

Ahora que llega el frío, la marca propone una serie de prendas que desde luego se convertirán en una verdadera obsesión para los fashionistas. Desde las chaquetas del momento hasta una amplia selección de pantalones para crear los modelos más estilosos de la temporada.

Una de las chaquetas que están causando furor en las últimas semanas es la de estilo militar. Tendencia que estuvo presente en nuestras vidas hace unos años, pero que ha vuelto para quedarse. Se trata de una cazadora ideal para entretiempo que tiene cuello solapa y escote pico. Es de manga larga acabada en puño y tiene una trabilla en el hombro. Ademas, cuenta con bolsillos de plastrón con solapa en delantero. La zona de la cintura es ajustable con un cordón interior, por lo que se puede dar un toque diferente cada vez que nos la pongamos. Tiene un precio de 29, 99 euros -antes 49,95 euros- y se puede adquirir desde la talla S hasta la XXL.

Por otro lado, siguiendo la misma línea, Zara ha puesto en esta demandada sección una bomber por tan solo 19,99 euros tanto en verde caqui como en negro desde la XS hasta la XXL. Es un abrigo water repellent de cuello redondo y manga larga. Bolsillos con solapa en delantero. Acabados en elástico en mismo tejido con xierre frontal con cremallera metálica.

Y, como no podía ser de otra manera, la firma liderada por Amancio Ortega va poniendo a disposición de las amantes de la moda, vestidos de bajo precio que pueden servir perfectamente para esos días tan especiales del año. Sí, de Navidad. Una de las opciones es el vestido -15, 99 euros- de la fotografía anterior. Un diseño corto en color negro fruncido en la parte central de tirante fino. Pieza que combina tanto con unos zapatos de tacón como con unas botas tipo track, de caña alto e incluso con unas sneakers.

Aunque quedan cerca de dos meses y medio, puede ser una buena idea ir mirando modelitos, ya que después se agotan en apenas unos segundos. Por el momento, no han salido a la luz los motivos por los cuales la sección de Special Price había sido eliminada, pero lo cierto es que este movimiento no ha pasado desapercibido, sobre todo para los seguidores de Zara y los blogs de moda más reconocidos. Lo que sí esperamos es que no vuelva a ocurrir.