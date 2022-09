Cada vez son más las distintas marcas que están dando un paso al frente a la hora de desvincularse de los cuerpos normativos para dar oportunidad a otras figuras que también están presentes en todos los rincones del planeta. Atendiendo a las peticiones de sus clientas, Inditex ha querido reinventarse con la llegada del mes de septiembre para hacer que todas sus prendas puedan ser utilizadas, sea cual sea el peso de quien las lleve, razón por la que Amancio Ortega y su equipo han dado un giro de 180 grados a los tallajes habituales.

De esta manera, en el último drop de vaqueros publicado por Zara, una de las tiendas más exitosas del conjunto gallego, ha podido verse como las tallas disponibles han ido de la 32 a la 50 tanto en tienda online como en física. Un movimiento que ha tenido una gran acogida por parte de las clientas, que en cuestión de días han agotado el tallaje mayor, dejando entrever que era totalmente necesario incluirlo en todas las piezas, algo de lo que probablemente Inditex tomará nota tanto para el resto de firmas como para las próximas colecciones de Zara.

Gracias a esta iniciativa, la empresa española ya se ha unido a otras muchas que llevan bastante tiempo a favor del body positive. Sin ir más lejos, una de ellas es H&M, que cuenta con una sección de tallas grandes que van desde la 44 hasta la 58. Por si fuera poco, también en su tienda online es muy fácil encontrar prendas de la talla 50 y de toda la colección plus en general, así que, encontrar ropa de estas medidas cada vez supone un reto mucho menor que hace unos años.

Por otro lado, Asos también llegaba hace unas temporadas pisando fuerte y con opciones para todos los gustos, ya que, una gran parte de sus prendas incluye alternativas como tall, petit, o curve, esta última con tallas superiores a la 48 y totalmente en tendencia. Algo muy similar a lo que ofrece Kiabi, con ropa que llega hasta la talla 46, además de tener sección de talla grande con opciones económicas y para todos los gustos. Además, la compra online ofrece dos formas de pago: tanto con tarjeta de crédito como contrarrembolso, para aquellas personas que no terminan de fiarse a la hora de hacer transacciones monetarias por internet.

A estas marcas también se sumó en su día Violeta by mango, con colecciones un tanto clásicas pero perfectas para crear un buen fondo de armario por medio de blazers, vestidos atemporales, y cómo no, vaqueros. De hecho, también cuenta con una página outlet para quienes no quieren gastarse un dineral en renovar su vestidor. Y tampoco podíamos olvidarnos de Primark, que además de contar con opciones asequibles para todos los bolsillos, tiene tallajes que van hasta la 48, pudiendo encontrar entre sus prendas cazadoras de todo tipo, vestidos, vaqueros, jerseys…