Zara tiene lo necesario para ser la novia ‘low cost’ del momento

Casualidad o no, lo cierto es que Zara ha lanzado una colección nupcial justo cuando Tamara Falcó ha anunciado que su boda continúa en pie, que la fecha finalmente será el 8 de julio y que el vestido de novia será un diseño de Sophie et Voilà. Y es que, es ahora cuando empieza la temporada de pasar por el altar, algo que ha venido como anillo al dedo para el gigante de Inditex.

Pese a que se niega a crear una sección bridal, ya son varias las ocasiones en las que la firma de Amancio Ortega ha lanzado prendas y accesorios ideales para pasar por el altar. Siguiendo la línea minimalista, de corte clásico pero con el toque de la firma, Zara ha sabido sacar lo ideal para una novia low cost que lo único que quiere es celebrar el amor por todo lo alto sin gastarse un dineral.

Lo que más ha llamado la atención han sido los tocados. Zara ha sacado cuatro diseños de diademas ideales para pasar por el altar. En primer lugar está el tocado con una maxiflor, ideal para llevar con el cabello suelto o recogido. Su precio es de 35,95 euros y no solo es perfecto para darse el ‘sí, quiero’, sino también para ser una de las invitadas más elegantes del enlace.

Otra de las propuestas de Zara es una diadema acolchada con aplicación de flores en relieve. Un tocado en color crudo, por el mismo precio que el anterior y que cuenta, además, con el detalle de la red de brillos. Apto tanto para una boda religiosa como civil y, sobre todo, apto para ser la novia más guapa del año.

Siguiendo la tendencia maxi, el gigante de Inditex ha lanzado una diadema repleta de plumas, uno de los elementos más recurridos en las bodas. Su precio también es de 35,95 euros y ya está arrasando tanto en tienda como online.

Y, por último para no perder ese toque romántico y primaveral, hay disponible una diadema repleta de flores en colores blancos y crudos, perfecta para una boda al aire libre en un reciento repleto de verde. Y es que, aunque hay novias que optan por incorporar flores en las invitaciones, en los bancos de la ceremonia y, como no, en el ramo, lo cierto es que la flores se han convertido ya en una parte del look nupcial.

Ejemplo de ello son los pendientes o el cinturón de flores que ha sacado Zara y que son ideales para pasar por el altar. Por un lado, los pendientes esmaltados en color blanco por un precio de 12,95 euros que resaltan cualquier peinado; y por otro el cinturón dorado de 22,95 euros que no puede faltar en tu vestidor.

Pero estos no son los únicos accesorios de boda por los que ha apostado Marta Ortega en esta nueva colección. Siguiendo la tendencia de los mitones, ahora también puedes llevarla hasta en el día más especial de tu vida. Un complemento de lo más estilo que está disponible por 19,95 euros. Y, para finalizar, si el velo no es lo tuyo, pero el tul te apasiona, Zara tiene la capa ideal de tul para poner encima del vestido que luego podrás reutilizar. Su precio es de 29,95 euros y ya está arrasando. ¿Quieres más motivos para casarte?