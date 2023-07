Zara nos enamora con el top de tirantes que quedará ideal con vaqueros y faldas

Hay rebajas en la gran parte de tiendas. Y por esto seguro que puedes comprar aquellas prendas que tenías ya fichadas más baratas. Por esto zara nos enamora con el top de tirantes.

Verás que es de diversos colores y el ideal para combinar tanto vaqueros como faldas.

Tendencia, Zara nos enamora con el top de tirantes

Hablamos del top de tirantes con abalorios. Está confeccionado en viscosa, algo a tener en cuenta por la calidad de los materiales y también a la hora de cuidarlo. Entre sus detalles, es importante resaltar el escote pico y tirantes finos cruzados en espalda, mientras que el bajo está acabado con abalorios a tono y es algo que el aporta mayor distinción a esta prenda.

Cómo cuidamos esta prenda

Su exterior es de 100% viscosa y el forro es de 100% poliéster. Desde zara exponen que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente.

Ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En este top en concreto, hay que tener en cuenta que puede lavarse a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , no limpieza en seco, no usar secadora, lavar por separado, no planchar adornos y usar bolsa de lavado.

Con qué lo podemos combinar

Este top en color azul eléctrico es realmente elegante y aporta alegría a los días más vivos y con mayor sol del año.

Lo combinas así con variedad de prendas. Es el caso de la falda corta con abalorios que presenta el mismo diseño y que forma un conjunto bien armonioso y boho que lucirás durante el verano.

Esta falta corta está en oferta y tiene un precio de 25,99 euros. entre sus características, destacar que es de tiro medio confeccionada en viscosa. Con cintura elástica ajustable con cordones y el bajo asimétrico con aplicación de abalorios a tono igual que el top.

Otras prendas que bien son los diversos vaqueros que tienes en la web y en oferta, también las sandalias planas o en cuña, y los bolsos.

Cuánto cuesta el top

Está de rebajas, de manera que si su precio inicial era de 29,95 euros, ahora con el descuento del 39%, te sale por 17,99 euros. es decir, que tiene un descuento importante. Las tallas ahora disponibles en la versión online son XS y S.