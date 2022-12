La época más especial del año ya está aquí. Con la llegada de la Navidad, ha comenzado la búsqueda del estilismo perfecto para derrochar el máximo glamour en Nochevieja. Las tiendas del panorama nacional ya cuentan con una sección exclusiva para las prendas más brillantes y sofisticadas del año e Inditex no iba a ser menos. Aunque el look elegido por Cristina Pedroche para las Campanadas acaparará toda la atención, lo cierto es que tú también puedes hacerte con la joya de tu vestidor. Quédate para descubrir la selección más especial para estas fechas.

Para la ocasión, Zara ha lanzado una colección cápsula de la mano de Kate Moss inspirada en la noche parisina. Aunque las prendas salieron a la venta en el mes de julio, lo cierto es que se adaptan a la perfección a la época del año en la que reina el brillo y el satén. Se trata de prendas atemporales que permitirán crear un fondo de armario de lo más sofisticado del que tirar para ocasiones especiales.

Aunque no es la primera vez que la supermodelo colabora con el gigante de Inditex, lo cierto es que en esta ocasión ha lanzado una serie de prendas para el mundo de la noche bajo el título Into the night, que contará con una segunda parte llamada Into the Classic que todavía no ha visto la luz. Esta colección cápsula está compuesta por varios vestidos, pantalones, tops, zapatos y complementos para ser la auténtica reina de la noche.

El primer look que hemos escogido para brillar en Nochevieja está compuesto por un vestido lencero de escote en pico y tirantes finos en color plomo metalizado que está disponible desde la XS hasta la L por un precio de 79,95€. Una opción ideal con la que combinar la sandalia tipo joya de tacón alto que cuenta con una tira de tejido trenzado en la parte delantera por 99,95€.

La segunda opción es algo más clásico. Reutilizando los tacones anteriores, podrás lucir una de las prendas más especiales de la colección cápsula Into the night. Se trata de un vestido corto en color vainilla de cuello amplio, manga larga abullonada y con el toque en la aplicación de brillos por toda la prenda. Su precio es de 89,95€ y se trata de un fondo de armario que nunca pasa de moda.

Para las amantes de lo básico y del little black dress como comodín para cualquier ocasión, Kate Moss ha lanzado junto a Zara un vestido drapeado, corto y de escote fluido con aplicación de brillos por 69,95€. Un must have en cualquier vestidor, pues además tiene el detalle del nudo frontal y una espalda completamente descubierta. Un estilismo perfecto para Nochevieja que podrás combinar con la sandalia de tacón en color negro por 89,95€.

Y, si la fiesta no es lo tuyo, la colección Into the night también cuenta con varias opciones ideales para una cena o comida familiar. Nuestra primera opción consiste en una falda de tiro alto confeccionada en mezcla de algodón y con aplicación de brillos por 69,95€ que podrás combinar con la bomber a juego por 99,95€.

Y como segunda opción, Zara ha lanzado un pantalón elástico de pinzas de lo más versátil por 49,95€ a combinar con un top bustier súper especial, en color fucsia, bajo asimétrico y detalle de broche metálico con brillos por 69,95€.

¿A qué estás esperando para ser la más brillante en Nochevieja?