El bolso con tachuelas de Stradivarius al estilo Kate Moss

Ya puedes llevar el bolso de tachuelas de Stradivarius que está en tres colores diferentes. Es al más puro estilo de la modelo Kate Moss y por esto, además de su diseño, lo debes tener en tales temporadas.

Arranca otoño de la mejor manera y bien especial. Con este bolso que te llevarás a todos lados. ¡Elige el color que más te guste y a triunfar!

Cómo es el bolso con tachuelas de Stradivarius

Toda una tentación que vas a querer desde este momento. Las tachuelas esta en diversos lugares de la pieza por lo que se ven y es la base de su diseño.

Es un bolso confeccionado en exterior de 100% poliuretano y en la web nos remarcan cómo cuidarlo para que te dure más: no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco y no usar secadora.

¡Elige tu color favorito!

Una de las cosas que más atraen de este bolso es que está en tres colores distintos. El negro es el básico de todos los tiempos. Donde las tachuelas en plateado se ven mucho más porque contrastan totalmente con el color oscuro. Lo llevas a todos sitios: al trabajo, de eventos y para cenar.

En rojo es uno de los colores más atrevidos y llamativos. Ya lo puedes complementar con aquellos vestidos en negro, las blusas en rojo, las blazers de varios tonos y más. factible cuando sabes de compras o bien a pasear.

Mientras que en crudo es uno de los accesorios más especiales que tendrás este otoño. Porque se trata de dar color a tal estación. Con vaqueros y deportivas, en un estilo total black o bien blanco, sea con mono, pantalones o vestidos, y hasta con zapatos de tacón si vas a alguna fiesta nocturna. Es un color claro que queda bien con todo lo que te pongas y lo mejor es que lo luces en variedad de ocasiones.

Dónde lo compramos

Ahora mismo está en la web de Stradivarius, por lo que es una buena elección comprar online gracias a su comodidad.

Su precio es de 19,99 euros en talla única siendo sus medidas: ancho 22 cm, alto 10 cm, fondo, 6 cm y alto vertical del asa 17 cm. Comprar en la web es siempre lo mejor porque no tienes que moverte. Pero si te pasas por una tienda de Stradivarius, sepas que lo puedes comprar en la web y luego pasarte a recogerlo en la tienda, siendo esta transacción gratis.