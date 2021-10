Zara clona la blazer tendencia de Yves Saint Laurent a un precio de escándalo

Esta temporada la blazer es la prenda estrella en el mundo de la moda. Lo más llamativo es que se lleva con todo, no sólo con pantalones de traje: vestidos de punto, joggers… Como no podía ser de otra manera, Yves Saint Laurent ha presentado en su colección Otoño 2021 una blazer espectacular, de corte cuadrado y doble botonadura. Sin embargo, su precio asciende a 3.290 euros, así que no está al alcance de todos los bolsillos. Por suerte, Zara ha clonado esta prenda, y en su tienda online hemos fichado una blazer muy parecida por muchísimo menos dinero: 49,95 euros.

Chaqueta de esmoquin de YSL

La firma francesa nos presenta una chaqueta de esmoquin de corte cuadrado, con doble botonadura y solapas de satén. En color negro, los seis botones son dorados, lo que le aporta un aire muy elegante y distinguido a la prenda. Confeccionada en 100% lana virgen y con forro de seda, los hombros son acolchados y tiene abertura en la parte trasera para que no quede tan entallada. Su precio es de 3.290 euros.

Blazer de Zara

Vamos ahora con la nueva blazer de Zara. También es de color negro y tiene doble botonadura, aunque en este caso los botones son metálicos. De manga larga y hombros marcados, cuenta con dos bolsillos delanteros con solapa.

Confeccionada en 64% poliéster, 32% viscosa y 4% elastano, el forro es 100% acetato. Una blazer que nos gusta mucho porque, según con qué prendas y complementos la combines, puedes darle un aire más o menos formal al look.

Por ejemplo, para ir a la oficina o salir a dar un paseo, con unos pantalones vaqueros, un jersey de punto y unas botas chelsea queda de maravilla. Si tienes una cena especial, puedes llevar la blazer con una falda mini efecto piel, una camisa y unas botas altas de tacón. ¡Espectacular!

La blazer está a la venta en la tienda online de Zara por 49,95 euros, desde la talla XS hasta la XL. Sin lugar a dudas, es una de las compras estrella de la temporada.