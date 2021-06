El ‘make up’ que no falla en verano: la marca W7 tiene la solución

Cuando llega el verano no podemos evitar cambiar nuestro estilo, ya que lo adaptamos a la nueva temporada. Tanto los looks como el maquillaje sufren una transformación donde los colores vibrantes son los grandes protagonistas. En muchas ocasiones no sabemos qué marca de ‘make up’ puede ser la idónea, pero W7 puede ser la solución a todos nuestros problemas, ya que la calidad-precio es innegable. No solo se pueden adquirir sus productos a través de su página web oficial, sino que en tiendas como Primor, también cuentan con stands’ para conocer el producto de cerca y, lo mejor de todo es que son ‘currently free’.

“El objetivo principal es que todas las mujeres tengan acceso a una amplia gama de cosméticos de alta calidad a un precio asequible”, afirman desde su gabinete de comunicación. La marca que fue creada en 2002 en la ciudad de Londres ha crecido año tras año, tanto es así que ha llegado hasta Ecuador “para darle a las mujeres una opción llena de tendencias, colores y excelente calidad”.

Sombras

Una de las paletas perfectas para la época estival es la ‘Whatever’. Pero ¿por qué? Cuenta con una explosión de color para los looks más atrevidos con un total de 14 tonos de sombras de ojos tanto en mate como metálicas. Es necesario mencionar, que este aliado cosmético tiene un precio de 5.95 euros y hará que tu mirada brille más que nunca. Además, trae un color blanco y otro en melocotón, pigmentaciones que serán tu ‘must’ de la temporada.

La ‘Romance Paleta de Sombras’ es otra opción que no puede faltar en tu tocador. Sin duda, unas sombras en tonos tierra con toques dorados que son perfectas para dar ese aire de glamour a esta zona de los ojos tan expresiva y que dice tanto de nosotras. Al igual que el producto anterior no supera los 6 euros.

Labiales

Si lo que se quiere es dar más luminosidad al rostro, un buen labial no puede faltar. Por tan solo 1.50 la marca propone tres tonos para este esperado verano que marcarán la diferencia. Es el llamado ‘Good Girl Gone Bad Lip’ Colour Labial Líquido que se puede encontrar en tres tonalidades: fucsia, azul y morado. No obstante, para aquellas que no quieran arriesgar tanto pueden optar por otro tipo de pintalabios, W7 también tiene la solución: ‘Mega Matte Nude Lips’. De textura fácil de aplicar y de larga duración.

‘Hightlitter’

Por supuesto, el iluminador es un paso fundamental a la hora de maquillarnos, pues se ha convertido en uno de los más importantes porque aporta a la cara un aspecto más vitaminado y jugoso. De eso no cabe la menor duda. Por 3.99 euros, la marca londinense ‘low cost’ tiene un producto que probablemente se convertirá en tu nueva obsesión. Se trata de Beam me ‘Up Galactic Glitter’, que se puede comprar tanto en plateado como en rosado. ¿Con qué producto de quedas para completar tu maquillaje de verano?