Vuelve a Lidl el pantalón ideal para ir a la oficina: cómodo y elegante

Por menos de 10 euros tienes una prenda la mar de estilosa. Y es que vuelve a Lidl el pantalón ideal para ir a la oficina.

Está en oscuro y en rayas en gris para que vayas más sofisticada al trabajo. Sólo lo debes completar con la blazer a juego.

Éste es el pantalón ideal para ir a la oficina

Lidl siempre nos sorprende por su cantidad de productos. De supermercado, también ha pasado a ofrecer electrodomésticos, librería y ropa. Tienen diversas marcas propias y siempre son muy baratas.

Es el caso de este pantalón que te pondrás a la hora de ir a trabajar. Entre sus señas, destacan por ser estrechos y talle ligeramente más alto. Así queda como un guante porque te permite hacer figura.

Tiene bolsillos laterales, con cremallera reciclada de alta calidad de la marca YKK, y el ajuste óptimo gracias al elastano LYCRA®.

Dos modelos distintos

Lo podemos encontrar en color negro y también en cuadros en gris. Así puedes quedarte los dos tienes dos prendas distintas para diario. Además las dos valen lo mismo y quedan estupendamente con blazers, jerseys, tops, blusas y diversos colores que combinan bien especialmente si vas al trabajo o bien decides ir a un evento con este pantalón.

Los materiales con los que está confeccionado es 67% poliéster, 29% viscosa (viscosa de Lenzing), 4% elastano (LYCRA®). Así se ajusta a cada cuerpo.

Cómo debemos cuidar este pantalón

Debes saber que para que una prenda te dure en el tiempo, es cuestión de saber qué materiales lleva y hacer caso a la etiqueta. A veces metemos todo en la lavadora sin ver que realmente hay prendas que no son óptimas para ello y entonces acabamos estropeándola.

En este caso, el pantalón puede lavarse a ciclo delicado a una temperatura máxima de 40 °C. también es importante establecer que no debe usarse ningún tipo de blanqueador. no secar en secadora, planchar a temperatura baja, no lavar en seco.

Dónde comprarlo

Está en la web de Lidl, junto a muchos otros productos a precios realmente asequibles. El precio es 9,99 euros, pero debes darte prisa porque las tallas pueden acabarse antes de lo que creas.

Las tallas son de la 38 a la 46 para que puedas escoger. Lidl especifica algunas consideraciones a la hora de elegir tu talla: pues tanto tallas, números, modelos y colores pueden variar. Ya puedes hacerte con esta pantalón y ser realmente una de las más estilosas de tu trabajo.