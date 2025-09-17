Victoria Federica ha vuelto a captar todas las miradas este martes en el desfile de SIMORRA, celebrado en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La joven, que atraviesa uno de sus momentos más dulces tanto en el plano personal como profesional, ha acudido al evento con una gran sonrisa, demostrando su cada vez mayor cercanía con los medios y su naturalidad frente a las cámaras. Su presencia en IFEMA ha sido especialmente destacada al producirse apenas unas horas después de haber sido galardonada con uno de los premios GEN ¡H!, en concreto el reconocimiento al Estilo y talento, consolidándose como uno de los rostros más prometedores de la moda española actual.

Para esta ocasión, Victoria ha apostado por un estilismo monocromático en blanco roto, una elección sofisticada y muy en sintonía con las tendencias actuales de moda minimalista y relajada. Lucía un jersey de punto calado con textura de hojas, que aportaba volumen y carácter al conjunto gracias a sus mangas ligeramente abullonadas y su confección artesana. Combinado con unos pantalones rectos de pinzas del mismo tono, el look resaltaba por su elegancia y simplicidad estructural, manteniéndose fiel al estilo de la firma SIMORRA, caracterizado por el trabajo con materiales sostenibles y el diseño consciente.

Victoria Federica en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Como complementos, Victoria eligió un bolso negro de piel con cadena dorada, que rompía suavemente con la armonía del blanco, añadiendo un guiño de sobriedad y funcionalidad urbana. En los pies, unos botines de punta afilada en negro que reforzaban el aire sofisticado del conjunto, sin restarle protagonismo a las prendas principales.

Este estilismo ha llamado la atención por su sorprendente parecido con el que ha lucido su tía, la Reina Letizia, durante su visita oficial a Egipto. La consorte española ha optado por un vestido blanco de The 2nd Skin Co, realizado en seda y organza con detalles de guipur floral, mangas largas y escote cerrado. Aunque las piezas no pertenecen al mismo universo estilístico, ambas mujeres han coincidido en la paleta cromática y en un enfoque de moda discreta pero cargada de fuerza visual, reafirmando la influencia de la estética blanca como sinónimo de elegancia atemporal.

La aparición de Victoria Federica no es casual: su creciente presencia en eventos de moda, tanto en España como a nivel internacional, evidencia un posicionamiento claro dentro del circuito estilístico. Anoche mismo, durante la gala de los premios GEN ¡H! celebrada en el Hipódromo de la Zarzuela, la hija de la infanta Elena sorprendió al abandonar su habitual línea de sobriedad para apostar por un traje de inspiración barroca de Ze García, compuesto por una chaqueta bordada con mangas medievales y bermudas a juego. Aquella elección arriesgada contrastaba con el estilo más depurado que ha mostrado hoy, pero ambos looks confirman su capacidad de adaptación y su versatilidad como referente de moda joven en España.

Radiante, sonriente y cercana, Victoria ha vuelto a dejar claro por qué es una de las figuras más observadas del panorama social y estilístico. Su aparición en el desfile de SIMORRA ha sido, sin duda, uno de los momentos destacados de esta edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Con una agenda cada vez más activa y reconocimientos que consolidan su presencia en la escena pública, todo indica que su nombre seguirá ganando peso en el universo de la moda española.