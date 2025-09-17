La Reina Letizia derrocha sofisticación en Egipto con su versión más ‘lady’

Aunque los Reyes llegaron ayer a Egipto y ya participaron en una recepción con la colectividad española residente en el país, ha sido hoy cuando Sus Majestades han dado comienzo a sus actividades oficiales con un recibimiento oficial por parte del presidente y su esposa. Un acto en el que la Reina Letizia ha acaparado todas las miradas gracias a su acertada elección de estilo.

La esposa del monarca ha cumplido a la perfección con el protocolo y a elegido un traje corto. En este caso, doña Letizia ha estrenado vestido, un precioso modelo de corte midi, con manga larga, escote caja, falda de vuelo y cinturón de una firma que ya ha llevado en otras ocasiones: The 2nd Skin.

La Reina Letizia en Egipto. (Foto: Gtres)

El vestido en cuestión pertenece a una de las líneas de novia de la firma, a la colección Magna y está disponible a través de su página web. Está confeccionado en guipur sobre base en organza de seda natural.

La Reina lo ha combinado con un bolso pequeño de color blanco y unos zapatos de salón destalonados en tono nude y con tacón bajo, de la firma Magrit. Es la misma combinación que llevó en la misa de inauguración de Pontificado del Papa León XIV en El Vaticano. En cuanto a las joyas, además de su inseparable sortija de Coreterno, doña Letizia ha elegido unos pendientes de Gold&Roses, otra de sus marcas preferidas. Esta vez ha optado por el modelo Luzia, con forma de estrella y elaborados en oro rosa con diamantes. Doña Letizia ha lucido un maquillaje suave y ha llevado el cabello suelto.

La Reina Letizia en Egipto. (Foto: Gtres)

Una marca muy presente en su armario

No es la primera vez que la Reina Letizia confía en los diseños de The 2nd Skin, sino que ya ha recurrido a prendas de la marca en varias ocasiones. La primera de ellas fue en 2019, cuando estrenó un espectacular conjunto de dos piezas compuesto por un cuerpo de color rosa con plumas y un pantalón negro. Fue en el concierto previo a la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Más adelante, en 2021, también la vimos en Oviedo con un vestido de tafetán negro con falda de vuelo y lazos que llevó después en uno de los actos de la Cumbre de la OTAN en Madrid y en otras ocasiones. En 2024, en un viaje de Estado a los Países Bajos estrenó un modelo de fala en color azul que combinó con la tiara Rusa y el pasado año, en una visita a Nápoles la vimos con una blusa blanca y una falda de vuelo de tafetán también de esta marca.

Una agenda intensa

Está previsto que los Reyes don Felipe y doña Letizia estén en Egipto hasta el próximo viernes y durante estos días se han organizado numerosas actividades oficiales, entre ellas algunas visitas de gran interés histórico y cultural, como a la zona en la que se encuentran las pirámides de Giza o al Valle de los Reyes.