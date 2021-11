Los vestidos también se llevan en invierno y Cortefiel te regala todos estos

Los vestidos de invierno de Cortefiel son casi un regalo, están rebajados al máximo para que no nos quedemos sin ellos. Son el básico más cómodo que pueda existir, unas medias calentitas y el vestido nos hace crear un look de ensueño con solo una prenda de alta calidad. Cortefiel es sinónimo de elegancia, comodidad y de buenos diseños, una apuesta segura que veremos perfectamente materializarse a través de estos vestidos de invierno con descuentos. No te quedes sin estos, los mejores vestidos de invierno de Cortefiel te están esperando.

Estos son los mejores vestidos de invierno de Cortefiel

El básico incombustible entre los vestidos de invierno de Cortefiel tiene un importante descuento. Esta prenda de lana con un bonito trenzado y un color mostaza a la última costaba 59,99 euros, lo podemos comprar por solo 39,99 euros, lo que quiere decir que nos ahorramos 20 euros y casi un 20% en su compra. Un regalo que no podemos dejar escapar esta temporada.

Con cuello Perkins, un detalle precioso en los hombros y un lazo para afinar la cintura, este vestido de Cortefiel lo tiene todo. Comprar un vestido de punto es apostar por la comodidad, si nos hacemos con un largo midi, de un color que se lleva muchísimo y, además, nos ahorramos 20 euros, mucho mejor. Por solo 39,99 euros podemos comprar un vestido de lujo en Cortefiel.

Este vestido plisado costaba 69,99 euros y ahora lo podemos comprar por solo 29,99 euros. Siempre nos quedará bien, es uno de los vestidos de invierno más favorecedores y versátiles que existen. Le podemos añadir un cinturón para afinar la cintura y un chaleco para darle un aire más bohemio. Lo llevaremos casi todo el año y nunca nos decepcionará.

Un vestido que ha llevado Nuria Roca se vende en Cortefiel con un 25% de descuento. Solo 59,99 euros nos costará la prenda del momento, un vestido midi ideal para el invierno, podemos combinarlo con las botas altas y un jersey de lana. Nos quedará bien y ayudará a disfrutar de la comodidad que estamos buscando en esta época del año.

El cuello alto y el color negro son un buen fondo de armario. Este vestido de invierno es calentito y versátil, lo podemos llevar con todo en casi cualquier ocasión. Es la prenda por excelencia de esta época del año, al ser de cuello alto y estar hecho en lana abriga mucho. Las botas y un collar llamativo completarán un look increíble que puede ser nuestro por solo 39,99 euros en Cortefiel.